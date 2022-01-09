KDV oranlarında 'sadeleştirme' çalışması hızlandı

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2017 yılında ilk hazırlıkları yapılan çalışma, oran ve dilimlerin yeniden belirlenmesini, bazı mal ve hizmetlerde KDV’nin düşürülmesini amaçlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda süren çalışmalar konusunda, iktidar partisinin ekonomi kurmayları da bilgilendirildi. AK Parti kurmayları, “KDV’de farklı oranlar var. Bunun kapsamı değiştirilecek. Yüzde 18 olan üst sınırın düşürülmesi planlanıyor. Ülkemizde ürün teslimatları ve hizmet ifa edilmesi sırasında uygulanacak olan KDV oranları 3 adet. Bunlarda genel oran yüzde 18, indirimli oranlar ise yüzde 1 ve yüzde 8. Bazı ürünler, mal ve hizmet teslimlerinde KDV düşürülecek” dediler.

ÇALIŞMANIN ÇERÇEVESİ

Yapılan çalışmada, en yüksek oran olan yüzde 18’lik dilimde de indirim olacağını belirtiliyor. Çalışmalara katılanlar, “Toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV olması yönünde çalışma var. Bazı kalemlerde KDV’nin tümden kaldırılması da gündeme gelebilir” dediler. İş dünyasının yakından takip ettiği, sorunları çözecek ve sadeleştirme sağlayacak düzenlemelerin bir kısmı Naci Ağbal’ın Maliye Bakanı olduğu dönemde Meclis’e getirilmiş ancak yasalaştırılamamıştı. “KDV uygulamasında İngiliz modeline geçiş” olarak adlandırılan çalışmanın, “Devreden KDV’nin gider yazılmasına olanak vermesini, KDV’de konsolide beyana geçilmesini, KDV iadesinde iade modelinin değiştirilmesini, 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin birleştirilmesini, KDV iadesinin hızlandırılmasını ve teminat oranlarının düşürülmesini” kapsadığı öne sürüldü.

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YENİ BAKANIN SÖZLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yaptığı açıklamalarda, KDV ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu, KDV’nin sadeleştirilmesi, piyasadaki üretici, tüketici dahil olmak üzere herkesin ittifak edeceği bir yalın sistem kurulmasını sağlayacaklarını dile getirmişti. Nebati, “Katma Değer Vergisi’nin (KDV) sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz” demişti.