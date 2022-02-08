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Kastamonu’ya 12 milyonluk tarım yatırımı

#Kastamonu#Tarım#Yatırım
Kastamonu’ya 12 milyonluk tarım yatırımı

Kastamonu Valisi Avni Çakır “5 yıl içerisinde Kastamonu tarıma elverişli toprağın yaklaşık 80’lik kısmı sulanmış hale gelecek” dedi.

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Kastamonu’ya hayvancılık ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 12 milyon 200 bin TL’lik destekle 2 proje hayata geçirilecek. Projenin protokolü için imzaların atıldığı toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “En geç 5 yıl içerisinde Kastamonu tarıma elverişli toprağın yaklaşık 80’lik kısmı sulanmış hale gelecek” dedi.

Kastamonu’da hayvancılık ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) projeleri kapsamında 12 milyon 200 bin TL bütçeli iki yatırım yapılacak. Proje kapsamında Kastamonu’da süt toplama merkezleri yapılıp modernizasyonu sağlanacak ve kapalı sulama suyu tesisi ve sulama kanallarının modernizasyonu yapılacak. Hayata geçirilecek projenin protokolü Kastamonu Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından imzalandı.

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“TARIMA ELVERİŞLİ TOPRAĞIN YAKLAŞIK 80’LİK KISMI SULANMIŞ HALE GELECEK”

Protokol imza toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu’da tarımsal sulama projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Kastamonu’da 5 yıl içinde tamamlanması planlanan projelerle tarımsal alanların susuz kalmayacağını ifade eden Vali Çakır, “Bizim, bir taraftan hayvancılık sektöründeki mevcut verilerimizi aktarırken, bir taraftan da hayvancılığa destek olacak yem bitkileri üretimini arttırmamız gerekiyor. Sadece yem bitkileri değil, her türlü tarımsal faaliyeti ilimizde arttırmamız gerekiyor. İklim değişikliklerini de göz önüne aldığımızda kontrollü sulama faaliyetlerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bizim amacımız çok daha fazla alanımızı suyla buluşturmak. Bu kapsamda arkadaşlarımızın geçmiş yıllarda güzel tecrübesi ve çalışmaları var. Bu destekle de mevcut sulama kanalı sayımızı arttıracağız. Taha çok toprağı, daha çok çiftçimizi suyla buluşturmuş olacağız. Baraj ve gölet yapımlarımız söz konusu. Bunların tamamı devreye girdiğinde en geç 5 yıl içerisinde Kastamonu tarıma elverişli toprağın yaklaşık 80’lik kısmı sulanmış hale gelecek” dedi.

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