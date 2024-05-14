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Karahan: Tasarruf paketi bize enflasyonda yardımcı olacak

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#Fatih Karahan#Merkez Bankası#Enflasyon
Karahan: Tasarruf paketi bize enflasyonda yardımcı olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak. Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız" dedi.

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Türkiye ekonomisindeki güçlü büyüme, para ve mali politikalardaki sağlam duruş küresel açıdan takdir toplamaya devam ediyor. Alınan önlemlerin etkisiyle ortaya çıkacak olan baz etkisiyle birlikte enflasyonun düşmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Enflasyonu düşürmek zorundayız" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu.

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Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var. Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak. Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız, bu da enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Enflasyonu düşürmek zorundayız. Yapay zekanın tam olarak reel ekonomiye etkileri konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz.

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Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.

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#Fatih Karahan#Merkez Bankası#Enflasyon

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