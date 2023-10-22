Kanal D'den önemli iş birliği... D Media ile Eagle Films anlaştı

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Anlaşma kapsamında ilk olarak 'Ölene Kadar' dizisi, 2024’ün ilk çeyreğinde Kanal D ekranında olacak. Anlaşmaya imzaları atan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı,” Bu seneye damga vuracak projeler geliyor” derken, Eagle Films Ortadoğu CEO'su Jamal Sannan “Bizim izleyicilerimiz Türk içeriklerini çok seviyor. Uluslararası düzeyde ise Türk dizilerinin etkili olduğunu hatta bütün dünyayı ele geçirdiğini söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı.

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EN BÜYÜK ETKİNLİK

16 – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen MIPCOM 2023 dizi, film, içerik, TV ve yapım dünyasını bir araya getirdi. Bu yıl 39’uncu kez ziyaretçilerle buluşan fuar, Cannes’ın ünlü Croisette Festival binasında gerçekleştirildi. İçerik ve eğlence dünyasının en büyük etkinliği olan MIPCOM 2023, önemli bir anlaşmaya da ev sahipliği yaptı.

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12 BİN KATILIMCI GELDİ

110 ülkeden, 12 binden fazla katılımcıyla gerçekleşen MIPCOM 2023’te “Seversin”, “Dönence” ve “Arka Sokaklar” dizilerinin yapımcısı olan D Media ve uluslararası yapım ve dağıtım şirketi Eagle Films arasında sektöre damgasını vuracak bir iş birliği gerçekleşti. Anlaşmaya imzaları, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile Eagle Films Ortadoğu CEO'su Jamal Sannan attı.

“DEVAMI GELECEK”

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Eagle Films ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaratıcı Endüstriler alanındaki iki paydaş olarak güzel başlangıç yapıyoruz. Birlikte çok iyi işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Türk televizyon tarihine damga vuracak büyük projeler geliyor” dedi.

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“DÜNYAYI ELE GEÇİRDİ”

Eagle Films CEO’su Sannan da Kanal D’nin yakın bir zamanda dünya devi olacağını kaydederek, “Ölene Kadar dizisinin sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada da başarı göstermesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle Ortadoğu Türk içeriklerini çok seviyor. Uluslararası düzeyde ise Türk dizilerinin etkili olduğunu hatta bütün dünyayı ele geçirdiğini söyleyebilirim. Çünkü, Doğu ve Batı arasında modern bir sentez yapıyorlar. Ben inanıyorum ki Türkiye bu konuda dünya çapında birinci hatta dünya devi olacak” diye konuştu.

KANAL D EKRANLARINDA

D Media’nın yapımcılığını üstleneceği “Ölene Kadar””, 2024’ün ilk çeyreğinde Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak. Senaryo çalışmalarına başlanan dizinin oyuncu kadrosu için önümüzdeki günlerde görüşmeler sağlanacak.

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DİZİ İHRACATINDA LİDER

Türk dizileri, 152 ülkede, 750 milyondan fazla seyirci tarafından takip ediliyor. Orta Doğu ve MENA Bölgesi’nden tüm dünyaya yayılan diziler, Hindistan’dan Brezilya’ya, Şili’den Rusya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde büyük ilgi görüyor.

MIPCOM 2023 verilerine göre Türkiye, İngilizce konuşulan ülkeler hariç, dizi ihracatında birinci sırada yer alıyor.