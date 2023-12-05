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Kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

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#Şehit Yakını#Gazi#Gazi Yakını
Kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 09:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 6 Aralık 2023 (yarın) tarihinde gerçekleşecek törenle 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

“Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.

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Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 219'u memur, 88’inin hizmetli ve 24'ünün de sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.

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Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 49 bin 310'a ulaşacak.

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#Şehit Yakını#Gazi#Gazi Yakını

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