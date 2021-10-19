Jet yakıtı ikmalinde elektrikli devrim

Haberin Devamı

TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yürüttüğü jet yakıtı sağlama hizmeti kapsamında, apronda kullandığı jet yakıtı ikmal araçlarını yerli paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği bir proje ile elektrikli olarak imal ettirerek dünyada bir ilke imza attı. Proje kapsamında tedarik edilen 50 jet yakıtı ikmal aracını elektrikliye dönüştüren TFS, bu sayede 4 bin 445 ton daha az karbon emisyonunun atmosfere salınmasını engelledi. Elektrikli araçların dönüştürülmesinde Türkiye’den Önderyol ve Katmerciler firmaları sorumlu paydaşlar olarak rol aldı.

ENERJİ SARFİYATI AZALDI

Şirketten yapılan açıklamada proje ile ilgili, “Proje, global jet yakıtı şirketleri arasında bir ilk olup IATA Teknik Forumda üyelerle paylaşıldı. Gerçekleştirilen proje sayesinde hem Türkiye’de endüstriyel elektrikli araç dönüşümü alanında know-how edinilmiş oldu hem de çevre ve gürültü kirliliğinin, enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sağlandı. Benzer projeler gerçekleştirmek isteyen Almanya ve Suudi Arabistan menşeili firmalarla konuyla ilgili olarak tecrübe paylaşımında bulunuldu. TFS bu projeyle, Türkiye’de endüstriyel araçların elektrikliye dönüştürülme süreçlerinde örnek bir proje gerçekleştirmiş oldu” denildi.

ARTARAK DEVAM EDECEK

Haberin Devamı

Çevreye duyarlı uygulamaları artırarak devam ettireceklerini, bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden TFS Yönetimi, 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar elektrikli dispanserlerle toplam 280 bin 546 adet ikmalde 4 milyon 130 bin metreküp yakıt teslimi yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Ttüm ikmaller içinde elektrikli dispanserlerle yapılan ikmallerin oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti. Proje ile, Toplam 4 bin 445 ton daha az CO2 salınımı, yıllık 1.024 metreküp daha az motorin sarfiyatı ve gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlandı” ifadeleri kullanıldı.

GELECEĞE DÖNÜK KURGU

TFS CEO’su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, “TFS olarak daha kuruluş aşamasından itibaren tüm adımlarımızı geleceği kurgulamaya dönük olarak attık. Günü kurtarmak yerine sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir operasyon kurguladık. Kısa vadedeki ufak kazançlar yerine uzun vadedeki çok daha kalıcı faydaları gözettik. Elektrikli araç projemiz de bu vizyonun en güzel çıktılarından birisi oldu. Bugün itibariyle yakıt sarfiyatından elde ettiğimiz kazanç ve çevrenin korunmasına yaptığımız katkı ile proje kendisini amorti etti diyebiliyoruz. Bundan sonra da adımlarımızı uzun vadeli ve kalıcı faydalar sağlamaya dönük olarak atmaya devam edeceğiz. TFS Green markamız, çevre dostu uygulamalarımızı ve projelerimizi anlatıyor. TFS Green bizim gelecek vizyonumuzun bir yansıması” diye konuştu.

Haberin Devamı

62 UÇAĞA AYNI ANDA İKMAL

TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ’nin 300 bin metreküp depolama kapasiteli yakıt çiftliği, gemi ikmal limanı ve havalimanına saatte 3 bin 750 metreküp (62 uçağa aynı anda ikmal) jet yakıtı pompalayabilen 81 kilometre uzunluğunda hidrant pompa ve filtre sistemi ile dünyanın en büyük entegre jet yakıtı ikmal operasyonlarından birisine sahip olduğunu kaydeden Hilmi Aslanoğlu, “Şirket, her türlü hava aracı için petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrokimya ürünleri, kimyevi maddeler ve boyalarının yurtiçi ve yurtdışında satımı, ithali, ihracı, dağıtımı ve nakliyesini yapmak ve yaptırmaktır” şeklinde konuştu.