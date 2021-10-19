Jet yakıtı ikmalinde elektrikli devrim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Işık göründü Bakanlık düğmeye bastıIşık göründü! Bakanlık düğmeye bastı#Kentsel Dönüşüm
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Türk vekil ırkçıları çıldırttı Adının geçmesi bile yettiTürk vekil ırkçıları çıldırttı! Adının geçmesi bile yetti#Aydan Özoğuz
41 ilde düğmeye basıldı Çok sayıda gözaltı kararı41 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı#FETÖ
Hadi Kemal Bey, sıra sendeHadi Kemal Bey, sıra sende#Kemal Kılıçdaroğlu
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktardan anılar ‘Çevremiz casus dolu’Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktar'dan anılar! ‘Çevremiz casus dolu’#Özdemir Bayraktar
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Uzay yolunda ‘Kara Kitap’tan alıntı var, bir de...Uzay yolunda! ‘Kara Kitap’tan alıntı var, bir de...#Orhan Pamuk
Marmara’ya özel koruma kalkanı Bakanlıktan kritik adımMarmara’ya özel koruma kalkanı! Bakanlık'tan kritik adım#Müsilaj
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Takı töreninde bu da oldu Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...Takı töreninde bu da oldu! Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...#Düğün
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
HABERLEREkonomi Haberleri

Jet yakıtı ikmalinde elektrikli devrim

#Yakıt İkmali#Hüseyin Hilmi Aslanoğlu#Yakıt İkmal Aracı
Jet yakıtı ikmalinde elektrikli devrim

İstanbul Havalimanı’nda apronda kullandığı yakıtı ikmal araçlarını, yerli paydaşlarıyla birlikte elektrikli olarak imal ettirdiklerini belirten TFS Akaryakıt Hizmetleri’nin CEO’su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, “Bu proje ile dünyada bir ilke imza attık. Proje kapsamında tedarik edilen 50 jet yakıtı ikmal aracı elektrikliye dönüştürüldü” diye konuştu.

Haberin Devamı

TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yürüttüğü jet yakıtı sağlama hizmeti kapsamında, apronda kullandığı jet yakıtı ikmal araçlarını yerli paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği bir proje ile elektrikli olarak imal ettirerek dünyada bir ilke imza attı. Proje kapsamında tedarik edilen 50 jet yakıtı ikmal aracını elektrikliye dönüştüren TFS, bu sayede 4 bin 445 ton daha az karbon emisyonunun atmosfere salınmasını engelledi. Elektrikli araçların dönüştürülmesinde Türkiye’den Önderyol ve Katmerciler firmaları sorumlu paydaşlar olarak rol aldı.

ENERJİ SARFİYATI AZALDI

Şirketten yapılan açıklamada proje ile ilgili, “Proje, global jet yakıtı şirketleri arasında bir ilk olup IATA Teknik Forumda üyelerle paylaşıldı. Gerçekleştirilen proje sayesinde hem Türkiye’de endüstriyel elektrikli araç dönüşümü alanında know-how edinilmiş oldu hem de çevre ve gürültü kirliliğinin, enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sağlandı. Benzer projeler gerçekleştirmek isteyen Almanya ve Suudi Arabistan menşeili firmalarla konuyla ilgili olarak tecrübe paylaşımında bulunuldu. TFS bu projeyle, Türkiye’de endüstriyel araçların elektrikliye dönüştürülme süreçlerinde örnek bir proje gerçekleştirmiş oldu” denildi.

ARTARAK DEVAM EDECEK

Haberin Devamı

Çevreye duyarlı uygulamaları artırarak devam ettireceklerini, bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden TFS Yönetimi, 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar elektrikli dispanserlerle toplam 280 bin 546 adet ikmalde 4 milyon 130 bin metreküp yakıt teslimi yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Ttüm ikmaller içinde elektrikli dispanserlerle yapılan ikmallerin oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti. Proje ile, Toplam 4 bin 445 ton daha az CO2 salınımı, yıllık 1.024 metreküp daha az motorin sarfiyatı ve gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlandı” ifadeleri kullanıldı.

GELECEĞE DÖNÜK KURGU

TFS CEO’su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, “TFS olarak daha kuruluş aşamasından itibaren tüm adımlarımızı geleceği kurgulamaya dönük olarak attık. Günü kurtarmak yerine sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir operasyon kurguladık. Kısa vadedeki ufak kazançlar yerine uzun vadedeki çok daha kalıcı faydaları gözettik. Elektrikli araç projemiz de bu vizyonun en güzel çıktılarından birisi oldu. Bugün itibariyle yakıt sarfiyatından elde ettiğimiz kazanç ve çevrenin korunmasına yaptığımız katkı ile proje kendisini amorti etti diyebiliyoruz. Bundan sonra da adımlarımızı uzun vadeli ve kalıcı faydalar sağlamaya dönük olarak atmaya devam edeceğiz. TFS Green markamız, çevre dostu uygulamalarımızı ve projelerimizi anlatıyor. TFS Green bizim gelecek vizyonumuzun bir yansıması” diye konuştu.

Jet yakıtı ikmalinde elektrikli devrim

Haberin Devamı

62 UÇAĞA AYNI ANDA İKMAL

TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ’nin 300 bin metreküp depolama kapasiteli yakıt çiftliği, gemi ikmal limanı ve havalimanına saatte 3 bin 750 metreküp (62 uçağa aynı anda ikmal) jet yakıtı pompalayabilen 81 kilometre uzunluğunda hidrant pompa ve filtre sistemi ile dünyanın en büyük entegre jet yakıtı ikmal operasyonlarından birisine sahip olduğunu kaydeden Hilmi Aslanoğlu, “Şirket, her türlü hava aracı için petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrokimya ürünleri, kimyevi maddeler ve boyalarının yurtiçi ve yurtdışında satımı, ithali, ihracı, dağıtımı ve nakliyesini yapmak ve yaptırmaktır” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yakıt İkmali#Hüseyin Hilmi Aslanoğlu#Yakıt İkmal Aracı

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!