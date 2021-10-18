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Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk

#TFS Akaryakıt Hizmetleri#İstanbul Havalimanı#Jet Yakıtı İkmali
Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk

TFS, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği uçak yakıt ikmali operasyonları için elektrikli araçları kullanarak dünyada bir ilki başardı.

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TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda yürüttüğü Jet Yakıtı sağlama hizmeti kapsamında, apronda kullandığı jet yakıtı ikmal araçlarını yerli paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği bir proje ile elektrikli olarak imal ettirerek dünyada bir ilke imza attı.

Proje kapsamında tedarik edilen 50 jet yakıtı ikmal aracını elektrikliye dönüştüren TFS, bu sayede tam 4.445 ton daha az karbon emisyonunun atmosfere salınmasını engelledi. Elektrikli araçların dönüştürülmesinde Türkiye’den Önderyol ve Katmerciler firmaları sorumlu paydaşlar olarak rol aldı. 

Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk

YERLİ KNOW-HOW GELİŞTİRMEDE ÖRNEK PROJE…

Proje, global jet yakıtı şirketleri arasında bir ilk olup IATA Teknik Forumda üyelerle paylaşıldı. Gerçekleştirilen proje sayesinde hem Türkiye’de endüstriyel elektrikli araç dönüşümü alanında know-how edinilmiş oldu hem de çevre ve gürültü kirliliğinin, enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sağlandı.

Benzer projeler gerçekleştirmek isteyen Almanya ve Suudi Arabistan menşeili firmalarla konuyla ilgili olarak tecrübe paylaşımında bulunuldu.

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TFS bu projeyle, Türkiye’de endüstriyel araçların elektrikliye dönüştürülme süreçlerinde örnek bir proje gerçekleştirmiş oldu.

Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk

ÇEVRE İÇİN TFS GREEN…

Çevreye duyarlı uygulamaları artırarak devam ettireceklerini, bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden TFS Yönetimi, 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar elektrikli dispanserlerle toplam 280.546 adet ikmalde 4.130.000 m3 yakıt teslimi yapıldığını belirtti. Tüm ikmaller içinde elektrikli dispanserlerle yapılan ikmallerin oranı % 97 olarak gerçekleşti. Proje ile; 

 - Toplam 4.445 ton daha az CO2 salınımı

- Yıllık 1.024 metreküp daha az motorin sarfiyatı

- Gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlandı

Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk

TFS CEO’su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, “TFS olarak daha kuruluş aşamasından itibaren tüm adımlarımızı geleceği kurgulamaya dönük olarak attık. Günü kurtarmak yerine sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir operasyon kurguladık. Kısa vadedeki ufak kazançlar yerine uzun vadedeki çok daha kalıcı faydaları gözettik. Elektrikli araç projemiz de bu vizyonun en güzel çıktılarından birisi oldu. Bugün itibariyle yakıt sarfiyatından elde ettiğimiz kazanç ve çevrenin korunmasına yaptığımız katkı ile proje kendisini amorti etti diyebiliyoruz. Bundan sonra da adımlarımızı uzun vadeli ve kalıcı faydalar sağlamaya dönük olarak atmaya devam edeceğiz” dedi. “TFS Green markamız, çevre dostu uygulamalarımızı ve projelerimizi anlatıyor. TFS Green bizim gelecek vizyonumuzun bir yansıması” sözleriyle TFS’nin çevre konusunda gösterdiği hassasiyetin altını çizdi.

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#TFS Akaryakıt Hizmetleri#İstanbul Havalimanı#Jet Yakıtı İkmali

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