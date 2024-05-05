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İyilik çalışmalarını ‘Tek Dünya’da topladı

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#KARADENİZ Holdin#Tek Dünya Karadeniz Vakfı#Zeynep Harezi Yılmaz
İyilik çalışmalarını ‘Tek Dünya’da topladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

KARADENİZ Holding, Tek Dünya Karadeniz Vakfı ile toplumsal fayda projelerini yaygınlaştırma kararı aldı.

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Kadın ve kız çocuklarının eğitimine yönelik çalışmalara ağırlık veren vakıf, faaliyet gösterdiği ülkelerde fırsat eşitsizliğine maruz kalan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve ekonomiye katılımına katkı sağlayan projeleri destekliyor.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlendirilmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#KARADENİZ Holdin#Tek Dünya Karadeniz Vakfı#Zeynep Harezi Yılmaz

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