İstihdamda açık iş tehlikesi

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İŞ dünyasının nitelikli personel ve ara eleman bulamama sorunu üretimi tehdit etmeye devam ederken, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verileri işverenlerin en çok eleman aradığı meslekleri gözler önüne serdi.

İŞKUR’un 2024 birinci çeyreğine ilişkin açıkladığı rapora göre, ülke genelinde bir ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş olduğu tespit edildi. 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 170 bin 440 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 159 bin 885 açık iş olduğu görüldü.

Ülke genelinde en fazla açık iş, 110 bin 468 kişilik açık ile imalat sektöründe oldu. Raporda, tüm açık işlerin yüzde 33.4’ünün bu sektörde olduğu belirtildi. Birinci çeyrek itibarıyla toptan ve perakende ticarette 90 bin 17 kişilik açık iş tespit edilirken, inşaat sektöründe ise 25 bin 631 kişilik açık iş olduğu saptandı. Böylece, ülke genelindeki açık işlerin yüzde 68.5’i imalat, toptan ve perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde gerçekleşti.

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KONAKLAMA DA YÜKSEK

Açık iş oranları, potansiyel istihdam açığını ifade ediyor ve istihdamın ne kadar artabileceğini gösteriyor. Raporda bu yüzden, en yüksek açık iş oranı ile en fazla açık iş oranıyla birlikte sektörel kırılımların detaylarına da yer verildi.

Buna göre:

Ülke genelinde en yüksek açık iş oranı yüzde 3.1 ile gayrimenkul faaliyetleri sektöründeyken, bunu yüzde 2.4 ile imalat ve yüzde 2.1 ile de idari ve destek hizmet faaliyetleri takip etti.

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörünün 25 bin 254 kişilik eleman açığı varken; gayrimenkul faaliyetleri sektörünün ise 5 bin 417 kişilik eleman açığı olduğu görüldü.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründeki açık iş sayısı 21 bin 474 kişi oldu. Bunu 17 bin 724 kişi ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerindeki açık iş sayısı 4 bin 334 olurken; eğitim sektöründeki açık sayısı ise 2 bin 226 oldu.

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KONFEKSİYON BAŞI ÇEKTİ

İŞKUR verilerine göre, oransal olarak en fazla açık iş ise yüzde 5.2 ile konfeksiyon işçiliği olarak öne çıktı. Bunu takip eden diğer meslekler sırasıyla makineci (dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, ayakkabı imalatçısı, garson, inşaat işçisi ve ahşap mobilya imalatçısı oldu. Türkiye genelinde 2024 birinci çeyrek itibarıyla açık işlerin yüzde 29’unun bu mesleklerde bulunduğu ifade edildi.

İSTİHDAM ÇIKIŞLARI OLDU

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, geçen sene 6 Şubat depremleri, yurt içi ve yurt dışı etkilerden kaynaklı talep ve kapasite daralmasından dolayı işlerin yavaşladığını, bunun da istihdam çıkışlarına yol açtığını anımsattı. Ancak bu yıl dönüşen taleple birlikte ihtiyaçların da değiştiğini ve bunun işverenleri istihdamda yeni arayışlara sevk ettiğini dile getiren Kaya, şöyle dedi: “İş modellerimizde bir değişim ve dönüşüm var. Tüketicinin alışkanlığının değişmesiyle birlikte talepler değişince iş modellerimiz değişti. Daha katma değerli mallar üretmek, daha nitelikli personeli işe almak gibi bir ihtiyacımız oldu. Bu kapsamda, konfeksiyon içerisinde bilişim teknoloji gibi dijital tarafta, İK tarafında nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Daha fazla tasarım, daha fazla Ar-Ge, daha fazla aktif pazarlama alanlarında açık pozisyonlara ihtiyaç var. Sürekli personele ihtiyaç duyulan alanlar bunlar.”