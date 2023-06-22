İstihdama Endonezya çözümü

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Pandemiyle birlikte dünya turizm sektöründe çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri istihdam oldu. Bu yıl 56 milyar dolar gelir ve 60 milyon turisti ağırlamayı hedefleyen Türkiye’de de turizmciler istihdam sorununu yabancı çalışanlarla çözme yoluna gitti. Sektör temsilcileri daha maliyetli olmasına rağmen Türki Cumhuriyetler ve Endonezya gibi ülkelerden gelenleri istihdam etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “İşsizlik bürosuna, belediyenin istihdam bürolarına başvuruda bulunuyoruz hatta muhtarlıklara bile kâğıt asıyoruz. Çalışma şartlarımız da haftada altı gün, günde 7.5 saat. Ancak yine de çalışacak kimseyi bulamıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



MUHTARLIK İSTİHDAM BÜROSUNA DÖNÜŞTÜ

Turizm sektöründe yaşanan istihdam sorunu, sektör için yeni değil. Geçtiğimiz aylarda Hürriyet’e açıklamada bulunan Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de “Bu sorun birçok ülke için hızla büyüyen bir zorluk haline geldi. BM Dünya Turizm Örgütü olarak, sektörün gelişimine ve çalışanların eğitimine odaklanmış durumdayız. Turizm sektörünü çalışmak için cazip hale getirmemiz ve yeni profesyoneller yetişmesini sağlamamız gerekiyor” açıklamasını yapmış, güvenilir bir sektör için istihdam sorununun çözümüne dikkat çekmişti. Elite World Hotels COO’su Orkun Petekçi de pandemide sektörden uzaklaşan turizm çalışanlarının eksikliğini yaşadıklarını vurguladı.

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Orkun Petekçi konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün kat hizmetlerinde çalışan birinin maaşı asgari ücretin üzerinde. Ancak çalışacak insan bulamıyoruz. Daha maliyetli olmasına rağmen Türki Cumhuriyetler, Endonezya ve başka birçok ülkeden çalışanı işe almak zorunda kalıyoruz. İşsizlik bürosuna, belediyenin istihdam bürolarına başvuruda bulunuyoruz hatta muhtarlıklara bile kâğıt asıyoruz. Çalışma şartlarımız da haftada altı gün, günde 7.5 saat. Ancak yine de çalışacak kimseyi bulamıyoruz” dedi.

SPA İÇİN GELENLER OTEL GÖREVLİSİ OLDU

“Otellerimizdeki SPA’lara Endonezya’dan işinde uzman, sertifikalı masöz getirme ihtiyacı ile başlayan süreç, garson ihtiyacını karşılamaya kadar geldi. Şu anda toplam personel sayımız bin 200; yüzde 10’unu Endonezyalı personeller oluşturuyor” diyen Orkun Petekçi, istihdam sorununun gerekçesini ise şu sözlerle değerlendirdi: “Turizm sektörü çok sık aralıklarla krizlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu yüzden çalışanların sektöre güveni azaldı. Bir kriz olur, işimi kaybederim korkusuyla çalışmak istemiyorlar. Süreç beş yıl daha böyle devam ederse bugün OSB’lerde olduğu gibi turizm sektöründe de yabancı çalışan sayısının çok daha arttığını göreceğiz.”

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‘YABANCILAR İÇİN İZİNLER KOLAYLAŞSIN’

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Pandemi sonrası bırakın geçiciyi kadrolu çalışan bile bulmakta çok zorlanıyoruz” diyerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Turizm sektöründe yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi çalışıyor. Bunun yaklaşık 350 bini konaklama sektöründe ve bu sayının yüzde 20-25 daha fazlasına ihtiyaç var. Özel istihdam büroları ise turizm sektörüne hizmet vermiyor daha çok sanayi için kurulmuş gibiler. O nedenle geçici çalışan edinemeyen sektör zor durumda. Yurtdışından personel getirmeye çalışan üyelerimiz de izinleri almakta çok zorlanıyor. Özel istihdam bürolarının turizm sektörünede hizmet verebilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yabancı çalıştırma izinlerinin de en azından konaklama sektörü için kolaylaştırılması büyük destek olacaktır.”