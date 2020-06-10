İstihdam Kalkanı Paketi'nin detayları belli oldu

Hem iş arayanlar için hem de işini kaybedenler için umut olacak İstihdam Kalkanı Paketi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada iş dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

İşini kaybedenler, çek yükümlülükleri, kamu bankalarının sermayesine ilişkin yapılacak yenilikler belli olmaya başladı.

İŞİNİ KAYBEDENLER İŞE ALINIRSA İŞVERENE DESTEK

1 Ocak 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında işini kaybedenler tekrar işe alınırsa işveren desteklenecek. Devlet işverenin maliyetini işverenle paylaşacak.

25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için de pakette yenilikler var. Bu şartlardaki kişilere esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma modeli sunulacak. Buna katılan işverenlere teşvik verilmesi bekleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK

İşten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin kolaylaştırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayanlar için de nakdi ücret desteği veriliyordu, bunun devam etmesi bekleniyor. İş yerleri ilave istihdam sağlarsa teşvik edilecek.

ÇEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ UZUYOR

Çek yükümlülüğüne 9 ay erteleme geliyor. Kamu bankalarının sermayeleri güçlendirilecek. Türkiye’den emekli yurtdışındakiler için part-time iş imkanı sağlanacak. Kredi gibi sözleşmelerin elektronik olarak yapılması imkanı gelecek.