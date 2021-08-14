İşte 2021’in sıra dışı yenilikleri

Teknoloji dünyası her zaman olduğu gibi yerinde saymıyor. Birçok alanda yeni teknolojileri geliştiriliyor, çok önemli adımlar atılıyor. Bu açıdan 2021 yılı da hiç boş gelmedi. 2021’de ilk olarak katlanabilir telefonlar sayı olarak artmaya başladı. Geride bıraktığımız dönemde bu konuda en çok ses getiren isim ilk katlanabilir telefonu Mi Mix Fold ile karşımıza çıkan Xiaomi oldu. 2021’in en taze katlanabilir telefonları ise Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 oldu. İki farklı formda hazırlanan telefonlar dikkat çekmeyi bildi. 2021’de Google, Vivo ve OPPO gibi isimlerin de birer katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor. Akıllı telefon sektörünün geleceği burada görülüyor.

EKRAN ALTI KAMERALAR

2021’de telefon tarafında başka önemli gelişmeler de oldu. Örneğin ekran altı kamera sistemleri gerçek anlamda kullanılabilir hale geldi. Selfie yani özçekim kamerasını direkt olarak telefon ekranının altına gizleyen bu teknoloji, ZTE, Xiaomi ve Samsung gibi firmalar aracılığıyla gerçek anlamda kullanıma alındı. Ekran altı kameralı birçok akıllı telefon hayatımıza giriş yaptı.



ŞARJ YENİLİKLERİ

Bu yılın telefon tarafındaki diğer büyük olaylarında birinde Xiaomi’nin imzası bulunuyor. Firma tam 200W güç sunan hızlı şarj teknolojisini tanıttı. 2022’de kullanıma girecek bu hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasitesinde boş bir pili sadece 8 dakika içerisinde yüzde 100 oranında doldurabiliyor. Xiaomi, 2021’in hemen başında şarj konusunda büyük bir gösterim daha yaptı. Firma karşımıza gerçekten kablosuz olarak çalışan şarj sistemini çıkarttı. Bu sistem ticari hale geldiği zaman telefonlar bir şarj cihazının üzerinde değil cebinizde dahi kablosuz olarak şarj edilebilecek.

UÇAN OTOMOBİLLER

Uçan otomobil konusu da 2021’de gündemden düşmedi. Burada en çok ses getiren Klein Vision imzalı AirCar oldu. Uçan otomobil 28 Haziran tarihinde şehirlerarası ilk uçuşunu yaptı. Bu uçuşta Nitra ve Bratislava havaalanları arasında 35 dakikalık bir yolculuk yapıldı. Kanatları katlanabilir şekilde tasarlanan AirCar, bu sayede havaalanı dışına çıkıp yola girilebiliyor ve normal bir otomobil gibi kullanılabiliyor.

Klein Vision AirCar, pazarın en çok potansiyeli olan uçak otomobil modelleri arasında yer alıyor. İstenirse normal yolda da gidebilen araç, şimdilik arkasındaki motor ile 170 km/s hıza çıkabiliyor ancak AirCar istenirse 190 km/s saat hızı görebiliyor. İniş ve kalkış için ufak da olsa bir uçak pistine ihtiyaç duyan araç, olası düşme risklerine karşı balistik paraşüt sistemiyle donatılmış.

GELİŞMİŞ ROBOT KÖPEK

Ses getiren teknolojik atılımın içerisinde robot köpekler yer aldı. Boston Dynamics firmasının ticari robot köpeği Spot, 2021’de de sık sık gündeme geldi. Robot köpek konusunda Xiaomi de sürpriz bir adım attı. Dört ayak üzerinde hareket edebilen robot köpek Xiaomi CyberDog, gücünü Nvidia imzalı Jetson Xavier NX biriminden alıyor. Bu birimde 384 CUDA çekirdeği, 48 Tensor çekirdeği ve altı adet Carmel CPU çekirdeği bir araya geliyor. Birçok kamera ve sensör ile donatılan teknoloji harikası, 12 km/s hızda koşabiliyor. Robot, kendi başına hareket edebiliyor ve engelleri aşabiliyor. CyberDog’un şimdilik ticari satış hedeflenmiyor.



ÖDÜLLÜ AKILLI BASTON

GÖRME engellilerin günlük hayatta yaşadığı problemlere teknoloji ile çözüm bulan akıllı baston WeWALK aslında yeni bir ürün değil ancak 2021 yılında Amazon tarafından “Yılın Girişimi” olarak seçilen akıllı baston, sayfamızda mutlaka yer alması gerekenler arasında. Türkiye’de geliştirilen ve üretilen WeWALK daha önce TIME Dergisi tarafından yılın en iyi icatlarından biri olarak seçilmiş ve Türkiye’ye ilk kez Edison Awards Altın Ödülü’nü de getirmişti. Görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen WeWALK; konum bulma, toplu taşıma kontrolü, sesli asistan, sesli uyarı gibi gelişmiş özelliklere sahip. Akıllı bastonun ayrıca iOS ve Android cihazlarla uyumlu bir uygulaması da bulunuyor.



KATLANABİLİR TELEFONLAR

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, katlanabilir telefon pazarının en güçlü seçenekleri. Yeni modellerden Galaxy Z Fold3, ekran altı kamerası ve S Pen kalem desteği ile dikkat çekiyor. Galaxy Z Flip3 ise kapaklı telefon formunda taşınabilir gövdesi ve yerini aldığı modelde oranla daha büyük dış ekranıyla ses getiriyor. Her iki model de, IPX8 seviyesinde suya dayanıklılık özelliği ile katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir ilke imza atıyor. Samsung Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, 1 Eylül’den itibaren Türkiye’de ön satışa sunulacak.



SINIRLARI ZORLAYAN HIZLI ŞARJ

AKILLI telefon pazarının en büyük ikinci ismi Xiaomi, 200W hızlı şarj sistemiyle pil bitti derdini ortadan kaldırmak istiyor. 2022’de bir telefon içerisinde göreceğimiz bu sistem, 4.000 mAh pili sadece 8 dakika içerisinde yüzde 100 doldurabiliyor. Sistem bunu güvenliği etkilemeden yapıyor. Firmaya göre 200W üzerinden yapılacak 800 şarj sonrasında pil kapasitesi yüzde 80’in üzerinde kalıyor.



UZAY TURİZMİ

EN önemli gelişmeler arasında uzay turizmi konusunda atılan adımlar da oldu. Milyarder Richard Branson ve Jeff Bezos, sahibi oldukları Virgin Galactic ve Blue Origin şirketleri ile uzay turizmini gerçeğe dönüştürdü. Bu süreci ticari hale getirmek adına bilet satışına başlayan Virgin Galactic ve Blue Origin, uzayı herkesin erişimine açmaya başladı. Ek olarak 2021 bitmeden Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması da uzaya sivil götürecek. Bu görevde dört kişi üç gün boyunca uzayda kalacak.



FARK YARATAN SIRA DIŞI TASARIM

2021’DE karşımıza çıkan en dikkat çekici ürünlerden birisi Sony LSPX-S3 olmuştu. Gaz lambasında ilham alan ürün, aydınlatma yanında bir hoparlör olarak da görev yapıyor. 360 derece ses verebilen cihaz, entegre piliyle 8 saate varan bir kullanım getiriyor. LSPX-S3, gerçek mum gibi titreyebilen yumuşak bir ışık sunmasının yanında, ışık müzikle senkronize edilebiliyor.







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