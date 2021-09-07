İstanbul’un göbeğinde ‘kaçak tur’ stantları

İSTANBUL Beyoğlu’nda özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu noktalardan Talimhane’de çok sayıda turizm acentesi bulunuyor. Ancak akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra ‘kaçak tur’ stantları açılıyor. Yabancı uyrukluların açtığı stantlarda turistlere şehir içi ve şehir dışı turlar satılıyor. Kaçak turlar ise kişi başı Bursa 200 TL, Sapanca 80 TL, Maşukiye 80 TL, Adalar 130 TL’den satılıyor. Kaçak turları satanların belirli aralıklarla stantlarını değiştirmesi, bir başka stant ile satışa devam etmesi de dikkat çekti. Turistler turlara ‘okul servisi’ ibareli minibüslerle götürülüyor. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Talimhane’de denetim yaparak, stantları topladı. Stant başlarında duran yabancı uyruklu kişiler, zabıta ekiplerini gördüklerinde stantlarını saklayarak veya stantları oldukları yerlerde bırakarak kaçtı. Stant başlarında duranlar bulunamayınca cezai işlem uygulanamadı.



‘BÖYLE BİR FİYAT YOK’

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, “Bu broşür tamamen Arapça basılmış ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi değil. Bize acayip fiyatlar verdiler. Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa’ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Bu stantları zabıtalar gelerek topladı. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Seyahat acentelerinin Türkiye’ye getirmiş oldukları turistleri, Suriyeli mülteciler dolandırıyor. Bir ara siz de sordunuz TÜRSAB üyesi mi diye, ‘TÜRSAB nedir?’ dedi. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak” dedi.



ACENTE AKŞAM ÇALIŞMAZ

Kırk, “Ülkemize özellikle Suriye’den gelen mültecilerin hedefi Arap turistler. Arap turistlere kaçak tur satılıyor, turistlere hanutçuluk yapılıyor. Bu kişiler ile aramızdaki kesinlikle rekabet değil, TÜRSAB üyesi olmadan Türkiye’de turizm pastasına giremezsiniz ve turizm yapamazsınız. Özellikle Talimhane bölgesinde mesai saatleri dışında derme çatma stantlar yaparak, seyahat acentelerinin İstanbul’a getirmiş olduğu ve İstanbul’da otellere yerleştirmiş olduğu turistleri kandırıp turlar satıyorlar. Kokartlı rehber yoksa, tur yapma imkanınız yok. Osmanlı tarihimizi turistlere bir mültecinin anlatması bizim içimizi acıtıyor. Kaçak tur satanlar seyahat acentelerini kötülüyorlar. Biz mesaimizi 19-20 saatleri arasında bitiriyoruz. Suriyeli mültecilerin ellerinde broşürler ile komik rakamlarla, hanutçuluktan para kazanmak için yaptıkları bir oyun bu. Bizim acentelerde Bursa turu 65 dolar. Suriyeli mülteciler, çok ucuz ve cüzi fiyatlar ile bunları kandırıyor. Bu stantları gündüz kuramıyorlar. Gece 12’ye kadar bu stantları Talimhane’nin her köşesinde görebilirsiniz. Hiçbiri resmi değil, zaten resmi seyahat acentesi hiçbir zaman akşam çalışmaz. Özellikle seyahat acentelerinin önünde açıyorlar bu stantları, böylece turistlere ‘biz bu acente ile çalışıyoruz’ diyor. Stant açılması yasak, bunlar tamamen kaçak” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın