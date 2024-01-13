×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İstanbullular dikkat! Taksilerde yeni tarifeler yürürlüğe girdi

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#İstanbul#Taksimetre
İstanbullular dikkat Taksilerde yeni tarifeler yürürlüğe girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 10:03

İstanbul'daki ticari taksilerde zamlı tarife gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Bundan sonraki süreçte taksi kullanmak bir gün öceney göre yüzde 28.09 oranında zamlanmış oldu.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ticari taksilerin taksimetre tarifelerini UKOME toplantısında yüzde 28.09 zamlandırmıştı. Zamma ilişkin taksimetre ayarlamaları tamamlandı ve taksiciler zamlı tarifeyle yolcu taşımaya başladı.

TAKSİ ÇAĞIRMANIN BEDELİ 90 LİRA

Ticari taksiye adım atmanın bedeli 90 liradan başlıyor. Kilometre başına 17.62 lira yazıyor.

Gözden KaçmasınMoodys Türkiye için not kararını açıkladıMoody's Türkiye için not kararını açıkladıHaberi Görüntüle

YENİ TARİFE NE OLDU?

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#İstanbul#Taksimetre

BAKMADAN GEÇME!