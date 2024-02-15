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İstanbullular dikkat! 8+1 taksiler 4+1'e dönüşecek

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#8+1 Taksi#4+1 Taksi#Dönüşüm
İstanbullular dikkat 8+1 taksiler 4+1e dönüşecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 15:03

UKOME, minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 bazı araçların 4+1 taksiye dönüştürülmesini kabul etti.

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UKOME'de yapılan oylamada İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen bin 755 adet 8 artı 1 taksiden bin 38 adedinin 4 artı 1 olarak normal taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi. 717 tanesinin aynı statüde çalışmaya devam etmesi teklifi de kabul edilmiş oldu.

8+1'LER MAĞDUR OLDUKLARINI BELİRTİYORDU

Minibüsten 8+1 taksiye dönüştürülen plaka sahipleri milyon liranın üzerinde para harcayıp 8+1 araç alımı yaptı. Ancak bunun karşılığında tercih edilmeyen 8+1 taksi sahipleri iş yapamadıklarını belirtmişti. 4+1 taksiye dönüşmek isteyen 8+1 taksi sahipleri şimdi ellerindeki 8+1 taksilerin araçlarını satıp 4+1 taksi almak için de masraf yapması gerekecek ya da 8+1 olarak faaliyet gösterecek.

Böylece yeni ancak taksi çıkması komple boyalı 8+1 milyon liralık araçlar çok ucuz fiyatlara satışa çıkacak.

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PLAKALARI DEĞERLENDİ

8+1 taksi plakalarının fiyatları 6 milyon lira seviyesindeyken, 4+1 taksilerin plaka fiyatları 6.5 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Böylece bir kararla 8+1 taksi plakası sahipleri 500 bin lira civarında ekstradan para kazanmış oldu. Bu durum plaka satışı esnasında gerçekleşecek, plaka satılmazsa kazanç söz konusu olmayacak.

KİRASI DA YÜKSEK

8+1 araçların plaka kirası 20 bin lira civarındayken 4+1 taksilerin plaka kirası 25-28 bin lira arasında değişiyor.

8+1 ARAÇ ALMAYIP BEKLEYENLER AVANTAJLI

8+1 araç almayarak beklemeye geçen plaka sahipleri 4+1 araçlara plaka takıp faaliyete geçebilecek. 4+1 taksi sayısının artmasıyla birlikte taksi sektöründe iş hacminin daha fazla bölünmesinden dolayı kazançlarda düşüş yaşanabilir.

8+1'LERİN MASRAFLARI YÜKSEK

8+1 araçların hem yakıtları hem de bakım maliyetleri yüksek oluyordu. Ayrıca İstanbul'da otomobil taksiye alışkanlık nedeniyle 8+1 araçlar dolmuş gibi görülüp tercih edilmiyordu.

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