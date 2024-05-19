İstanbul’a lüks yatırım

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Kandilli’de yer alan projede 92 villa konseptli daire, 18 bin 835 metrekarelik alanda yer alıyor. Daire büyüklükleri ise 300 ila 700 metrekare arasında değişiyor. Boğaz manzarası ile öne çıkan projede 200 metrekare sosyal alan ile 8 bin metrekare peyzaj alanı yer alıyor. Şehrin önemli noktalarına olan yakınlığıyla da dikkat çeken proje, Kandilli İskelesi’ne 2 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 13 dakika ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 35 dakika mesafede bulunuyor.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Elie Sabb Grubu CEO’su Elie Saab Jr., işbirliğine ilişkin şunları söyledi:

“Bu işbirliği, iki yıldan uzun bir süredir devam eden özel projeler yaratma konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Bizim için her zaman ayrı bir yere sahip İstanbul ve Türkiye’de olmaktan mutluluk duyuyoruz.” Tor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Torun, “Yaptığımız işbirliği, Türkiye’de yeni bir lüks yaşam anlayışı başlatarak gelecekteki girişimlerin temelini oluşturuyor” derken, Senar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gönenç “Boğaz hattında yapılan önceki projelerimizdeki prestijli tecrübelerimizi Elie Saab markası ile birlikte daha ileri taşımaktayız. Yaptığımız işbirliği sayesinde projemizin hem Türkiye hem de küresel ölçekte başarılı olacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.