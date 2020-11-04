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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı, dün Avrupa'da en fazla uçuş icra edilen 3. havalimanı oldu

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İstanbul Havalimanı, dün Avrupa'da en fazla uçuş icra edilen 3. havalimanı oldu
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İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 452 seferle Avrupa'da en fazla uçuş icra edilen üçüncü havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3 Kasım'da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş icra edilen havalimanı olarak belirlendi. İstanbul Havalimanı'ndan söz konusu günde 452 uçuş yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY) da 3 Kasım'da icra ettiği 541 uçuşla Avrupa'da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi oldu.

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