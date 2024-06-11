İşsizlik yüzde 8.5 oldu

Haberin Devamı

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.2, kadınlarda yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı Nisan 2024’te bir önceki aya göre, bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı 0.1 puan azalarak yüzde 49.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9, kadınlarda yüzde 32.5 kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK AZALDI

İşgücü nisanda bir önceki aya göre 18 bin kişi azalıp 35 milyon 661 bin kişi, işgücüne katılma oranı aynı seviyede kalıp yüzde 54.2 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalıp yüzde 14.5 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.2, kadınlarda ise yüzde 19.1.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisan ayında bir önceki aya göre 0.6 saat artarak 44.3 saat olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Nisan 2024’te bir önceki aya göre 3.1 puan artarak yüzde 27.2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.1 olarak gerçekleşti.