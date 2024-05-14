İş dünyasından tasarrufa destek

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ÜLKENİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Enflasyonla mücadele tüm Türkiye’nin birinci önceliği olmalı ve bütçe disiplini bu mücadeleyi desteklemelidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz. Doğru yönde atılan bir adımdır. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen reform adımları ve bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlendirilebilecektir.

DEZENFLASYONA KATKI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Kamuda tasarruf programının, üretirken verimli ve harcarken tasarruflu olmayı bir döneme mahsus bırakmayıp, ülke kültürüne yerleştireceğine inanıyoruz. Programın enflasyonla mücadele fedakârlığını, toplumun tüm kesimlerine paylaştıracağını öngörüyoruz. Topyekûn bir mücadelenin yeni bir başlangıcı olmasını ve dezenflasyon kararlılığımıza katkı sağlamasını diliyoruz. Temennimiz bu fedakârlıkların karşılığının kısa sürede kalıcı refah olarak tüm topluma geri dönmesi.

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GÜÇLÜ BİR MESAJ OLACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Özellikle dar ve sabit gelirli yurttaşlarımız için giderek ağır bir yük oluşturan enflasyonla mücadele kapsamında başta kamu olmak üzere her kesimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan, önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Uygulama aşamasının tavizsiz bir şekilde yürütülmesi, hem enflasyonla mücadeleye pozitif yönde katkı sağlayacak hem de devletin verimliliğe odaklanacağı yönünde güçlü bir mesaj olacaktır.