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İnşaat maliyeti yüzde 70 arttı

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#Türkiye İstatistik Kurumu#TÜİK#İnşaat
İnşaat maliyeti yüzde 70 arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.98 arttı. Bir önceki ay aylık artış yüzde 3.41, yıllık artış ise yüzde 70.05 olmuştu.

Malzeme ve işçilik endeksinde yıllık artışlara bakıldığında; yaşanan iş gücü sorununun etkisiyle işçilikte artışın yaklaşık iki kat fazla olduğu görülüyor. Malzeme endeksi martta aylık yüzde 2.54, yıllık yüzde 55.17 artarken, işçilik endeksi aylık yüzde 1.30, yıllık ise yüzde 108.04 yükseldi.

TÜİK verilerine göre; Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.44 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.15 artış gösterdi.

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#Türkiye İstatistik Kurumu#TÜİK#İnşaat

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