İlk Evim'de İstanbul çekilişi başlıyor

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İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekiliş bugün yapılacak. Saat 10:00 itibarıyla 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.
🏡İlk Evim— TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 16, 2023
📍Bugün (16.03.2023) kura İstanbul ilimizde ...
🕙 Kura çekilişi saat 10.00 itibari ile başlayacak.
▶️ Bütün kuralar https://t.co/oWsmLa5hXc adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.https://t.co/fKuTe6blPC
🗓️ Günlük Kura Takvimi pic.twitter.com/HTnVZNcSh7