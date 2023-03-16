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İlk Evim'de İstanbul çekilişi başlıyor

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#TOKİ#Konut#Tuzla
İlk Evimde İstanbul çekilişi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 09:24

Büyük ilgi ile karşılanan İlk Evim kampanyasında İstanbul Tuzla'daki çekiliş bugün gerçekleştirilecek.

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İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekiliş bugün yapılacak. Saat 10:00 itibarıyla 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.

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#TOKİ#Konut#Tuzla

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