İlk Evim'de İstanbul çekilişi başlıyor

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İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekiliş bugün yapılacak. Saat 10:00 itibarıyla 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.