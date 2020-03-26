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Ekonomi
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İki banka daha desteğe katıldı

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İki banka daha desteğe katıldı
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Koronavirüs salgınına karşı bireysel ve kurumsal müşterilerini ekonomik anlamda rahatlatacak kararlar alan bankalar arasına Burgan Bank ve Odeabank da katıldı.

Burgan Bank, 30 Nisan 2020’ye kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenebileceğini açıkladı. Odeabank’tan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Müşterilerimizin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020’ye kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenebilecek. Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek. Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020’ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.”

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