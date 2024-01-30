İbre tersine döndü... ‘Şimdi yabancı yatırımcı arıyor’

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Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisini artırdı. Seçimlerin ardından artan ilgiyi Londra’da düzenledikleri ‘Türkiye Yatırım Konferansı’nda da teyit ettiklerini belirten Tera Grubu, bu ilginin yakın zamanda sıcak paraya dönüşmesini bekliyor.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Londra’daki söz konusu konferansa varlık büyüklüğü 25 trilyon doları aşan yatırımcıların katıldığının altını çizdi. Burada Türkiye’ye çok ciddi bir ilginin olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Tezmen, “Geçmişte de bu tür organizasyonlarda yer aldık ama bu kadar fazla katılımı ve bu yoğun ilgiyi ilk kez görüyoruz” dedi.

Tezmen, “Bu yatırımcıların bir kısmını yıllardır tanıyoruz. İbre tersine döndü. Artık yabancı yatırımcılar bizi arıyor, Türk şirketleri hakkında bilgi isteyip görüşme talep ediyorlar” dedi.

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‘ŞİRKETLER DİRENÇLİ’

Tezmen’in verdiği bilgilere göre konferansa Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirketin temsilcileri ve 50 yabancı kurumsal yatırımcı katıldı. Bu yatırımcıların arasında dünyanın önde gelen yatırım fonlarının da yer aldığını söyleyen Tezmen, “Sadece Borsa İstanbul şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonlar arasında, en fazla yabancı kurumsal yatırımcıyı çekmesi bakımından önemli bir organizasyon oldu. Bu da Türk piyasalarına karşı artan yabancı ilgisini teyit ediyor” diye konuştu.

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ise, “1994 krizinden bu yana bu piyasanın içindeyim. Yabancılar Türk şirketlerinin dirayetli ve dirençli olduğunu bildikleri için ilgiye devam ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Singapur’daki yatırımcıların da geldiğini anlatan Sarpyener, “Yatırım yapmayacaksam neden Singapur’dan kalkıp Londra’ya geleyim ki... Bu gördüğümüz, gerçek bir ilgi. Türkiye yatırım çekme potansiyeli olan bir ülke” şeklinde konuştu.

EN YOĞUN İLGİ BANKALARA

Sarpyener ayrıca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de ilgilendikleri sektörler hakkında da bilgi verdi. Bu sektörlerin başında bankacılığın geldiğini aktaran Emir Münir Sarpyener, “Yabancı yatırımcı denilince öne çıkan iki sektör bankacılık ve perakende. Bunların dışında taşımacılık, teknoloji, holdingler de ilgi duydukları alanlar arasında” ifadelerine yer verdi.

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SWAP PİYASASININ AKTİF OLMASINI BEKLİYORLAR

YABANCI yatırımcıların Türkiye’ye yönelik endişeleri, ‘seçimlerden sonraki rasyonel ekonomi politikalarının devam edip etmeyeceğine’ yönünde...

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Yabancılar sürdürmekte olduğumuz ekonomi politikalarının devam edip etmeyeceğini soruyor. Risk görmediğimizi söylüyoruz. Swap piyasası konusunda merakları var. Ne zaman eskiden olduğu gibi aktif hale gelecek diye merak ediyorlar” şeklinde konuştu.

EKİMDEN SONRA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

TERA Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, ekimden itibaren faiz indirim sürecinin başlayacağını düşündüklerini de kaydetti.

“Sene sonunda politika faizinin yüzde 37.5’e çekileceğini düşünüyoruz” diyen Sarpyener, “Ekim, kasım ve aralıkta 250’şer baz puan indirim beklentimiz var” diye konuştu.