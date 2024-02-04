‘HPV aşısını kadın ve erkek yaptırabilir’

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Takmaz şunları söyledi: “Rahim ağzı kanseri, rahmi vajene bağlayan bölgenin hücrelerinde meydana gelen anormal çoğalma sonucu oluşan genellikle 10 ila 15 yıl içerisinde yavaş yavaş gelişen bir kanser türüdür. Rahim ağzındaki yaşanan hücresel değişimlere cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) neden olur. Bu virüsler rahim ağzına yerleştikten sonra yıllarca hiçbir belirti vermeden yaşayabilirler. HPV aşısı yaptırmak bu kapsamda bakıldığında bile çok değerlidir.

‘KISIRLIK ETKİSİ YOK’

HPV aşısını sadece kadınların değil erkeklerin de yaptırması ile bu hastalığın önemli ölçüde azalacağını ön görebiliyoruz. Ayrıca, HPV’nin ağız, gırtlak, anüs ve diğer genital kanserlerin de önemli bir nedeni olduğunu biliyoruz. Bu aşıyı olmanın hem kadınlarda hem de erkeklerde bu kanserlerin görülme sıklığını azaltabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu noktada medyada yapılan bazı açıklamaların aksine bu aşının felç veya kısırlık yaptığıyla ilgili hiçbir bilimsel bilginin bulunmadığını ve bu aşıyı gelişmiş olan tüm ülkelerin yıllardır hem kadınlara hem de erkeklere uyguladığını belirtmek gerekir.”

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BU BELİRTİLERE DİKKAT

Hastalığın özellikle erken evrelerinde olmak üzere, genelde belirti vermediğine vurgu yapan Doç. Dr. Özgüç Takmaz, rahim ağzı kanserinin daha ileri evrelerinde görülen belirtileri şöyle sıraladı: “Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama olması, vajinadan anormal sulu, kokulu ve kanlı akıntı gelmesi, normal adet dönemi dışında kan lekeleri veya hafif kanama... Bu belirtilere, rahim ağzı kanseri veya diğer bazı ciddi hastalıklar da neden olabilir. Bu sebeple belirtiler mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.”