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Zorlu geçen 2023 yılına rağmen iş dünyası yeni fabrika yatırımlarıyla hem kapasitesini büyüttü hem de yeni iş kapısı yarattı. Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünden ilhamla Cumhuriyetin 100. yılına yakışır yeni yatırımlar Türkiye’nin dört bir yanında üretime başladı. İşte o fabrikalardan bazıları...

-Eczacıbaşı VitrA Bozüyük’te bulunan üretim tesisine ek olarak gömme rezervuarlar tesisini kurdu. Sürdürebilirlik ve fırsat eşitliğine öncelik verilen tesis, tüm aşamaları tamamlandığında toplamda 76.5 milyon Euro’luk yatırıma ulaşacak. Eczacıbaşı’nın Bozüyük’teki çalışan sayısı 3 bin 664’e yükseldi.

-Şişecam, küresel çapta yükselen rekabet ve otomotiv camlarına olan talebin artması üzerine Lüleburgaz’da yaklaşık 4 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirdiği otocam hattını devreye aldı. Devreye alınan yeni hat yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

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-Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne yaptığı 450 milyon TL’lik yeni yatırım ile malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı. Şirket, sütlü ve medikal beslenme ürünler üreten ilk hibrit fabrikası ile iki yılda kapasitesini yüzde 50 artırmayı ve mevcut ihracatını da üç katına çıkarmayı hedefliyor.

-Pomega Enerji’nin, Polatlı OSB’de kurduğu lityum demir fosfat temelli batarya üretimi fabrikası 29 Ağustos’ta devreye alındı. Yeni fabrika, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Yakın Doğu ve Türki Cumhuriyetler’in enerji depolama alanındaki ihtiyaçlarına da cevap verecek. İnşaatın bütün aşamaları tamamlandığında toplam 600 kişiye yeni istihdam sağlayacak olan tesis, 2024 yılı içerisinde tümüyle devreye girecek.

-Lipton, Sakarya Arifiye’de 24 dönümlük arazi üzerinde 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan çay paketleme fabrikasının açılışını yaptı. Yıllık üretim kapasitesi 25 bin ton olan yeni fabrikanın Haziran 2024’te üretime başlaması planlanıyor. Toplam yatırım bedeli 500 milyon lirayı bulan ve iki fazda gerçekleşecek projenin ilk fazında Sakarya ili ve çevresinde 130 kişi, ikinci fazında ise 180 kişi istihdam edilecek.

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-Ulusoy Un, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde un fabrikası satın aldı. Tesisin devreye girmesiyle birlikte deprem bölgesinin ekonomik kalkınmasına ve istihdama katkı sunması hedefleniyor.

-İGSAŞ, yıl sonunda Samsun ve Hatay’da iki yeni gübre fabrikası kuruyor. Samsun’da inşası devam eden yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli kompoze gübre fabrikasının bu yılın son çeyreğinde üretime geçmesi beklenirken, Hatay’daki 60 milyon Euro’luk yatırımla devreye alınacak yıllık 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrikasının 2024 sonunda devreye alınması hedefleniyor.

- Darsateks, 100. yılda Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikinci fabrikanın temellerini attı. 2 bin 750 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen yeni fabrika, 350 kişiye istihdam sağlayacak. Aylık 200 bin adetlik hazır giyim üretiminin yapılması planlanan tesis, Haziran 2024’te devreye girecek.