Henüz 19 yaşında ama dünyanın en zenginleri arasında... İşte en genç milyarderler

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Forbes'in 2024 yılı en zengin kişiler listesi açıklandı. Bu yıl birbirinden genç milyarderler listeye girmesi göze çarpıyor. 22 yaşında ve daha küçük yaşta tam 7 zengin listeye girdi. Dünyanın en genç milyarderi ise 19 yaşında oldu.

REMI DASSAULT 22



Rafale gibi savaş uçaklarının da üreticisi olan Fransız ünlü havacılık şirketi Dassault'un kurucusunun büyük torunu Remi Dassault henüz 22 yaşında. Dassault'un havacılık şirketinde yüzde 4,1, Dassault yazılım şirketinde ise yüzde 2,5 hissesi bulunmakta. Babası Oliver Dassault'un bir helikopter kazasında ölmesiyle servet sagibi olan Remi Dassault'un 2,5 milyar doları var.



LUCA DEL VECCIO 22



İtalya'nın en zengin kardeşlerinden biri olarak anılan Del Veccio kardeşlerin ortancası olan Luca'nın 4,7 milyar dolar serveti bulunuyor. 22 yaşındaki Luca'nın bünyesinde gözlük markası EssilorLuxottica, sigorta firması Generali, finans şirketleri Mediobanca ve UniCredit gibi şirketlerin de bulunduğu Delfin'de hissesi bulunuyor. Del Veccio'nun kardeşi Clemente ve abisi Leonardo da kendisi gibi milyarder.

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