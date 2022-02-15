Hedef üç yılda 3 Unicorn

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Dünyanın sayılı para merkezlerinden Londra’dayız. Sahnede, birçok kanalda, dolandırıcılık koruması ve veri güvenliği için kapsamlı bir kimlik ve belge doğrulama çözümü sunan OCR Labs kurucuları var. 2018’de kurulan OCR Labs, dijital kimlik doğrulama alanında küresel lider şirkete dönüşmüş. Patentli ve kendisine ait teknolojilerine ek olarak biyometrik çözümleriyle hızlı bir müşteri karşılama deneyimi sağlayan şirkete OYAK’ın önemli bir yatırım yaptığını anlıyoruz. OYAK, daha önce de elektronik para hizmeti sunan Birleşik Ödeme şirketine ve Türk girişimi yazılım ve teknoloji geliştiren Innovance’a da yatırım yapmıştı. OCR Labs yatırımı, OYAK’ın önümüzdeki dönemde üç unicorn çıkarma hedefinin de bir parçası.

GLOBAL ATAK

OYAK’ın davetlisi olarak gittiğimiz Londra’da son dönemdeki teknoloji hamleleriyle ilgili konuşan OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, “OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem liderliğinde, son altı yılda değişen yönetim ve organizasyon anlayışıyla globaldeki gücümüzü ve etkimizi artırmaya odaklandık. Finans ve sigorta teknolojileri alanlarına yaptığımız yatırımlarla küresel değişimi yönetiyoruz. OYAK Grup Sigorta’nın Londra ofisi ile hizmet alanını genişletirken, diğer iştiraki OYAK Portföy’ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden yaptığımız yatırımlarla da finansal teknoloji ve sigorta teknolojisi şirketleriyle entegre iş modelleri üretiyoruz” diye konuştu.

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Dünyada yatırımcıların gözdesi haline gelen finans ve teknolojiyi birleştiren fintek sektöründe geçen yıl önemli bir hamle yaptıklarını söyleyen Emrah Silav, “OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ile Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme’ye yatırım desteği sunduk. Bizimle birlikte sektörde güçlenen Birleşik Ödeme, bir yandan yurt dışına açılmayı sürdürürken, bir yandan da unicorn olma hedefinde ilerliyor” dedi. İlk yurt dışı ofisini Bakü’de ikincisini Romanya’da açan Birleşik Ödeme, bu yıl Gürcistan ve Özbekistan ofislerini açmayı planlıyor. Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon’undan aldığı stratejik yatırımla 2023’e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyor. 88.9 milyon TL ile Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olan şirket, son üç yılda yüzde 300 büyüme sağladı. 2021 yılı sonunda Türkiye’de işlem hacmini 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 16 milyona çıkaran Birleşik Ödeme, 2022’de işlem hacmini 60 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

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KÜRESEL INNOVANCE

OYAK Portföy’ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden gerçekleştirdiği bir başka teknoloji yatırımı ise, bünyesinde 250 yazılımcının görev yaptığı Türk şirketi Innovance oldu. Bankaların dijitalleşme süreçlerine ve mobil uygulamalara yön veren teknolojiler geliştiren Innovance, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon’undan aldığı yatırımla önce Almanya ofisini ardından Romanya ofisini açmaya hazırlanıyor. Innovance’ın hedefi unicorn olarak küresel lige çıkmak.

STRATEJİ 2017 YILINDA ÇİZİLDİ









OYAK’ta son beş yıldaki dönüşüm ve yapılanma güçlü büyüme getirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in 2017 yılında yaptığı strateji toplantısında koyduğu hedef doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; teknoloji alanında yerli girişim ekosistemini ve global ölçekli yatırımları desteklemek suretiyle OYAK’ın geleceğine refah getirme kararları alındı. Dünyada değişen paradigmalar üzerine yapılan strateji çalışmaları neticesinde özellikle teknoloji, enerji, tarım, gıda ve hayvancılık gibi döngüsel olmayan sektörler radara alındı. Hedefler doğrultusunda satın almalar, birleşmeler, yeni alanlara yatırımlar ve halka arzlar ile verimliliği ve karlılığı arttırmaya odaklanıldı. Buna uygun olarak TOTAL İstasyonları, Moil, Milangaz, Kümaş, Tamek ve Sagra başta olmak üzere, hayvan sağlığı, kuraklığa dayanıklı tohumculuk gibi birçok alanda şirket satın almaları gerçekleştirildi. Birleşik Ödeme, OCR Labs, İnnovance gibi Fintek dünyasının güçlü oyuncularına da girişim sermayesi yoluyla yatırımlar ilk defa yapılmaya başlandı.

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KİMLİK DOĞRULAMADA LİDER ŞİRKET

Bankacılık, finans, sigorta, e-ticaret, gayrimenkul gibi alanların yanı sıra kamu kurumları tarafından da kullanılan OCR Labs, her yıl üç haneli büyüyerek sektördeki yerini sağlamlaştırdı. OCR Labs iyi amaçlı kullanımı hızlandırarak, dolandırıcılardan uzak kalmak için gelişmiş görüntü analizini ve derin öğrenme teknolojisini işliyor. OCR Labs, diğer kimlik doğrulama hizmeti sağlayan kuruluşların üzerinde bir performansla, 230’dan fazla ülke ve bölge yönetimindeki 13 binden fazla belgenin doğruluğunu kanıtlıyor. Bu alandaki birçok rakibinin aksine, tamamen otomasyona dayalı teknoloji, manuel müdahaleye veya dış teknoloji kullanımına ihtiyaç duymuyor. OYAK, 2026 yılında 53 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen kimlik doğrulama sektörüne de girerek Avustralya’nın lider dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs’in ilk yatırım turuna liderlik etti. OCR Labs, hizmetlerini ve ekibini İngiltere, Türkiye ve Avrupa’ya genişletmek için OYAK liderliğinde Seri A turunda önemli bir yatırım aldı.