Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon yorumu... Tepeden hızlı düşecek

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 3.18, yıllık yüzde 69.80 oldu.

Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öngörüleri doğrultusunda sürecin ilerlediğini vurguladı. Mayıstaki tepe noktasından sonra enflasyonun hızlı düşüşe geçeceğini ifade etti.

ALKOL, LOKANTA, GİYİM

Verilere göre ana harcama grupları itibarıyla aylık bazda en fazla artış yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 4.69 ile lokanta ve oteller gelirken, giyim ve ayakkabı grubu yüzde 4.58 ile üçüncü sırada yer aldı. Gıda grubundaki artış ise nisanda 2.78 oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 103.86 ile eğitim ana grubunda yaşandı. Lokanta ve oteller grubunda yıllık artış yüzde 95.82 olurken, ulaştırmadaki artış yüzde 80.39 oldu.

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KARAYOLU TAŞIMACILIĞI LİSTEDE ŞAMPİYON

Nisan ayında ürün bazında ise en yüksek artış, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı oldu. Artış yüzde 34.24 olarak gerçekleşti. Yüzde 17.69 ile havayolu taşımacılığı ikinci sırada olurken, üçüncü sırada da yüzde 13.57 ile kümes hayvanları eti geldi. Taze meyvelerdeki artış yüzde 13.12 olarak kaydedildi, sigaralardaki artış ise yüzde 10.53, kuzu etindeki artış da yüzde 9.28 oldu.

İŞYERİ KİRA ARTIŞI YÜZDE 59.64

Nisan ayı enflasyonu ile birlikte işyeri kira artış oranı da yüzde 59.64 oldu.

‘DEZENFLASYON SÜRECİ BU AYDAN SONRA BAŞLAR’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3.18 olduğunu belirterek, “Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor” dedi. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeye şöyle devam etti:

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“Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.”