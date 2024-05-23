Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yatırımcıları uyardı: Borsa oyun alanı değil

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsanın bir oyun alanı olmadığını belirterek, bilgiye ve analize dayalı değerlendirmeler üzerinden karar verilmesi gerektiğini söyledi.

YATIRIMCILARA UYARI

Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu’nun tanıtım toplantısında borsada 8.6 milyon, sermaye piyasalarında ise 12 milyon kişinin işlem yaptığını belirttti. Şimşek “Borsadaki yatırımcı sayısı 2020’de 1.9 milyon kişiymiş. Şu anda çok ciddi artış var. Dört büyük kripto platformuna bakarsanız, burada da 2020’de 1.7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18.2 milyon kişiye çıktığını görüyorsunuz. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar” diye konuştu.

Şimşek, borsada hisse alıp-satan vatandaşların ‘Borsada oynuyorum’ tabirini kullandığını kaydederek, borsanın oyun alanı olmadığını, buranın yatırım yapılan bir alan ve platform olduğunu vurguladı. Vatandaşlara seslenen Şimşek, “Kolaycı para kazanma yolları genelde tehlikelidir, risklidir. Birileri size çok yüksek getiri vaat ediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir. Uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulu’muzun Finansal Okuryazarlık Platformu’na uğrayın ve eğitim alın. Hiç olmazsa bir farkındalık oluşur ve bazı konseptleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur” uyarısında bulundu.

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MEB’LE SPK ÇALIŞIYOR

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını da dile getirdi. Şimşek, “Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızla da özellikle ev kadınları başta olmak üzere, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda neler yapılabileceği yönünde protokol çalışması var” dedi.

YILLIK ENFLASYON ZİRVEYE ULAŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de öncelikle, enflasyonun düşük tek haneye indirilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, “Enflasyonu düşük tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları çok daha güçlü şekilde ön plana çıkacak” dedi. Enflasyonu tek haneye indirme programının başarılı şekilde uygulandığını kaydeden Şimşek, “Aylık enflasyon rakamları ile bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı. Mayısta yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Çünkü geçen sene mayısta aylık enflasyon sıfıra yakın, bu sene yüzde 3 dahi çıksa bu, yıllık bazda artışı ima ediyor. Ama enflasyon, Merkez Bankası’nın da Enflasyon Raporu’nu açıklarken ortaya koyduğu şekilde mayısta yıllık bazda zirveye ulaşacak. Son bir yıldır attığımız para ve maliye politikalarıyla, enflasyon çok hızlı şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Daha sonra gelecek sene 10’lu rakamlar, bir sonraki sene de tek hane, daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna (fiyat istikrarı) diyoruz” diye konuştu.