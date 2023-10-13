Haluk Bayraktar Samsun'da: Milli Teknoloji Hamlesi teknolojik tekelleşmeye karşı bir direniş

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Samsun Üniversitesi'nde 2023/2024 Akademik Yılı açılışı, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın "Türkiye Yüzyılının Yıldızı Milli Teknoloji Hamlesi" konulu açılış dersiyle yapıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "2022'de TEKNOFEST'e başarıyla ev sahipliği yaparak, Milli Teknoloji Hamlesi'ne önemli bir destek verdik. Samsun Roket Takımı da TEKNOFEST kapsamında ödüller kazandı. Bu projeler hem şehrimizi hem de bizi gururlandırdı. Biz, Samsun Üniversitesi'nin her projesini desteklemeye devam edeceğiz. Üniversitemiz, geleceğin başarılı gençlerini yetiştirmeye devam edecek. 2023 akademik yılının Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise, yeni akademik yılın herkes için hayırlı uğurlu olmasını diledi.



BAYRAKTAR: “TEKNOFEST GENÇLERİMİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU”



Açılış dersini veren Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı sunumda Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli noktalarına vurgu yaparak, “Karadeniz Bölgesi'nde tarihi derinlikleriyle bilinen Samsun'da böylesine muazzam bir etkinliğin parçası olmak çok önemli bir deneyim. Samsun'un bu tarihi mirasının üzerine bir de böylesi başarılı bir TEKNOFEST eklemiş olmanız bizim için büyük bir gurur kaynağı. Samsun’da gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST Karadeniz, teknoloji ve inovasyon konusunda gençlerimize ilham kaynağı oldu. 20-30 yıl öncesinde Türkiye, havacılık teknolojilerinde özellikle askeri alanda yurt dışına bağımlıydı. O dönemlerde savunma sanayimizde yerli üretimin artırılması amacıyla Baykar Havacılık'ta bu alanda çalışmalara başladık. 25 yıl önce yüzde 80 dışa bağımlıydık; teknolojimizin neredeyse tamamı ithaldi. Ancak teknoparklarımızın kurulmasıyla bu bağımlılığımızı azaltmayı hedefledik. Milli Teknoloji Hamlesi, teknolojik tekelleşmeye karşı bir direnişti ve Türkiye'nin askeri alandaki bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyordu. Bu hamle aynı zamanda bölgesel barışa da katkıda bulunmayı hedefliyordu. Türkiye'nin havacılık tarihine baktığımızda Cumhuriyet döneminden itibaren bu alanda ciddi girişimlerin olduğunu görüyoruz” diye konuştu.



“2014 YILINA KADAR MİLLİ PİYADE TÜFEĞİMİZ YOKTU”



Havacılığın Türkiye’de zaman zaman göz ardı edildiğini, hatta ‘yitik bir sevda’ olarak nitelendirildiğini fark ettiklerini dile getiren Bayraktar, “Ancak Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi değerli isimler, milli teknolojiye ve havacılığa katkı sağlama konusundaki azimleriyle öne çıkıyor. Bu çabalar, Türkiye'nin havacılıkta geldiği noktayı anlamak için önemlidir. Bizim için önemli olan savunma sanayiinde bağımsız olmaktır. Son 20 yılda milli ve 2014 yılına kadar ülkemizde milli piyade tüfeğimiz yoktu. Bu silahı 2014 yılında envanterimize ekledik. Yerli teknolojilerin gerçekleşmesi ancak hepimizin bu işe sahip çıkmasıyla olacaktır. Bu duruma da örnek olarak Samsun Üniversitesi'nin tütün depolarını dönüştürmesini örnek olarak gösterebiliriz. Tütün depolarının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olması mükemmel bir şey. Bu fakülteden mezun olacak öğrencilerimiz bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.



Bayraktar, katılımlarından dolayı Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun protokolüne, akademisyenlere, öğrencilere ve davetlerinden dolayı Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a teşekkür ederek, katılımcılara Baykar Teknoloji hakkında detaylı bilgiler sundu. Konuşmaların ardından Rektör Aydın, Haluk Bayraktar’a hediye takdiminde bulundu. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.