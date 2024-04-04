Halka açık şirketten 57 milyonluk konut satışı

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Deniz GYO, Tarabya sırtlarında yer alan 1171 metrekare ve 8512 metrekare alanda kurulu havuzlu lüks sitede 2 adet meskeni sattı. Şirket iki mesken için KDV hariç 57 milyon lira gelir elde etti.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi 440 ada 89 ve 90 parsellerde konumlu 2 adet mesken, ekli 27.12.2023 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 42.500.000 TL ekspertiz değeri olan 2 adet bağımsız bölüm KDV hariç 57.000.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır. "