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Halka açık şirketten 57 milyonluk konut satışı

Güncelleme Tarihi:

#Deniz GYO#Tarabya#Satış
Halka açık şirketten 57 milyonluk konut satışı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:04

Deniz GYO, Tarabya'da konumlu iki adet bağımsız bölümü 57 milyon TL bedelle sattı.

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Deniz GYO, Tarabya sırtlarında yer alan 1171 metrekare ve 8512 metrekare alanda kurulu havuzlu lüks sitede 2 adet meskeni sattı. Şirket iki mesken için KDV hariç 57 milyon lira gelir elde etti.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi 440 ada 89 ve 90 parsellerde konumlu 2 adet mesken, ekli 27.12.2023 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 42.500.000 TL ekspertiz değeri olan 2 adet bağımsız bölüm KDV hariç 57.000.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır. "

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#Deniz GYO#Tarabya#Satış

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