Halıda muhteşem geri dönüş

Dünyanın sayılı halı üreticilerinden Erdemoğlu Holding’e bağlı Dinarsu ve Merinos yurtdışından son iki haftada rekor sipariş aldı. Bu gelişme üzerine, şirket tüm fabrikalarını tam kapasite ile çalıştırmaya başladı.

Aynı zamanda pandemi sürecinde sağlık sektörü başta yurtdışı satışlarını arttıran SASA’nın da sahibi olan Erdemoğlu Holding bünyesindeki Dinarsu ve Merinos şirketleri yönetim kurulu üyesi Mehmet Erdemoğlu yaptığı açıklamada; ‘Şirketlerimiz özellikle başta Amerika ve Avrupa’dan olmak üzere son dönemde yurtdışından rekor seviyede sipariş aldı. Bu nedenle, fabrikalarımızda tüm iplik üretim tesisleri ve yan işletmeler %100 kapasiteye ulaşmış durumda’ dedi.

YATIRIM TEŞVİĞİ GELDİ

Grup olarak hiçbir yatırım kararını ertelemediklerini aksine yeni adımlar attıklarını ifade eden Erdemoğlu şöyle devam etti:

‘Polyester atık geri dönüşüm tesisi ise geçtiğimiz günlerde onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi ile taçlandı. Kısa sürede devreye girecek bu tesisle çevreye zararlı atıkları geri dönüşüm tesisinde önce ipliğe sonra yurtdışına satmak üzere halıya dönüştüreceğiz.’



Türkiye ve dünyanın en büyük makine halısı üreticisi Erdemoğlu Holding, Türkiye ve Rusya üretim tesislerinde yeni yatırımları ile dünyadaki makine halısı üretimindeki yüzde 5 olan payını 2021 sonuna dek %7’ye çıkaracak.



Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 2020’yi halı grubunda yüzde 20 büyüme ile kapatmayı öngören Merinos ve Dinarsu, halı üretiminin % 85’inden fazlasını ihraç ediyor.



Merinos ve Dinarsu, Avrupa’ya yapılan toplam halı ihracatının %22’sini karşılıyor. Amerika’ya toplam ihracatın %16’sını, Asya ve Ortadoğu’ya yapılan halı satışlarının ise %8’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ayrıca,

Almanya’da satılan her 4 halıdan 1’i Merinos tarafından üretiliyor.

SASA’da atılım

Son covid-19 krizinde Adana'da, yılda ürettiği 700 bin ton polyesterin yüzde 70’e yakınını sağlık, hijyen ve tıbbi ambalaj sektörüne satmaya başlayan SASA, son devreye aldığı 2. ve kısa sürede açacağı 3. fazlarla kapasitesini 1,4 milyon tona çıkaracak. Adana merkezli SASA, Polyester, elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden. Daha önce devlet teşvikleri sürecini netleştiren şirket ÇED raporunu da almıştı. Arsa tahsis süreci de tamamlandığında Yumurtalık bölgesinde dünya şirketleri ile dev bir petrokimya tesisi kurulması planlanıyor.

Yaşanan kriz süresince taahhüdü çerçevesinde Erdemoğlu Holding işçi çıkarmamış ve 3 milyon TL ile ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek vermişti.