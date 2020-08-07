Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu

Türkiye, çatılarda güneş enerjisi kolektörleriyle, sıcak su üretiminde dünya üçüncülüğüne yükseldi. Çin ve ABD’nin ardından sıcak su alanında güneşten en fazla yararlanan ülke olan Türkiye, yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladı. Türkiye’yi sırasıyla Almanya, Brezilya, Hindistan, Avustralya, Avusturya, İsrail ve İtalya takip ediyor.

ÇATILAR PARLASIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, güneş enerjisi kurulu gücü ve güneşten elektrik üretimi konusunda son yıllarda ciddi bir atak yapıldığını belirterek, “Özellikle lisanssız üretimin bugün yüzde 90’ından fazlasını güneş enerjisi santralleri oluşturuyor. Anadolu’da güneş enerjisinden sıcak su elde etmek için çatılara kurulan güneş kolektörleri oldukça yaygın. Bu kültürün bir sonucu olarak Türkiye’nin bu konuda dünya üçüncüsü olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Amacımız bunu bir sonraki aşamaya taşıyarak, çatı ve cephe uygulamalarıyla, kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili ortaya çıkarmak. Hanelerde otellerde, hastanelerde, kamu kurumlarında, okullarda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında çatıların güneş panelleriyle parlamasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 bin MW’yi aştığını kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

36 İLDE MİNİ YEKA İHALESİ

“Her yıl yapmayı hedeflediğimiz bin MW’lık YEKA-GES yarışmalarıyla güneşin toplam enerji portföyü içerisindeki payını da artıracağız. Son iki yılda yapılan toplam kurulu güç yatırımlarına baktığımızda güneş bin 547 MW ile ilk sırada geliyor. Bunda özellikle lisanssız üretimdeki üst limitin 5 MW’a çıkarılması, vergiden muaf bir sistemin getirilmesi ve üretilen elektriğin öz tüketiminin fazlasının satılması önemli bir yer tutuyor. Şimdi önümüzde Mini YEKA-GES yarışmalarımız olacak. Mini YEKA’larla, yerli ve yenilenebilir enerjide, yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dâhil olmasını sağlayacağız.”

YÜZDE 25’LİK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği (ENVER) Derneği’nin ortaklaşa yapmış olduğu “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” çalışması kapsamında hane halkının güneş kolektörü kullanım eğilimi de ölçüldü. Bu kapsamda güneş enerjisi kolektörü kullanmayan hane halkının yüzde 53.3’ünün haberdar olmadığı ve faydasını bilmediği, 4 yıla kadar kurmayı düşünenlerle, güneş enerjisi kolektör pazarının yüzde 25 daha büyüyeceği tahmin ediliyor.

22 MİLYON METREKARE PANEL

Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat (günlük ortalama 7.5 saat), yıllık ortalama gelen güneş enerjisi bin 527 kWh/metrekareyıl ile Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırma potansiyeli oldukça yüksek bulunuyor. Türkiye’de güneş enerjisinden sıcak su üretimine yönelik olarak 22 milyon metrekare panel alanı kurulmuş durumda. Bu alana karşılık yıllık 900 bin TEP (ton eşdeğer petrol) değerinde enerji güneşten üretiliyor.