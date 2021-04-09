Güneş santralının merkezine 'Vaha'

20 milyon metrekarelik alana kurulan, tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim merkezleri arasında yer alacak olan Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nın SCADA Merkezi binası için Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle açılan yarışmada dereceye giren projeler düzenlenen bir ödül töreniyle açıklandı. Y. Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in ‘Vaha’ isimli projesi birinci olurken ‘Toprak Kule’ isimli proje ikinci, ‘İçgüdü’ isimli proje ise yarışmada üçüncü oldu. Yer Gök Arası, Güneş Yolu, Çeper, *logos, Tepe, Solark, Çatlak, Vaha 2 ve Zeroone isimli projeler ise yarışmada dereceye giren diğer çalışmalar oldu. Birincilik ödülünü alan Vaha projesine uygun şekilde inşa edilecek SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nın yönetim binası olmanın yanı sıra bilim insanlarının ve öğrencilerin bir araya geldiği bir bilgi ve teknoloji merkezi olarak da hizmet verecek.

UZAYDAN GÖRÜLECEK

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için önemine değinerek, “Bundan yalnızca 8 ay önce, Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızın açılış töreninde ‘Çare temiz enerji’ demiştim. Gerçekten hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Hem fabrikamızın hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nın Türkiye’ye ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sunacağını ve bu projeyle ne kadar gurur duyduğumuzu da ifade etmiştim. Karapınar Güneş Enerjisi Santralı tamamlandığında 3.5 milyon adet panelle 1.000 MW üretim kapasitesine sahip olacak. 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye’nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak. Ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 arttıracak.

GELECEĞİ YANSITAN

Projenin ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacağının altını çizen Kalyoncu, “Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 MW üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralı haline gelmiş durumda. Başlangıçtan itibaren hem fabrikamızın hem de santralımızın, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedefledik. Geleceğe hizmet eden bu yatırımlar, bilimsel gelişmeye katkısı, işlevselliği ve tasarımı ile geleceği yansıtsın istedik. Bu amaçla, fabrikamızda dev bir Ar-Ge merkezi kurduk. Aynı misyonu, Türkiye’nin en büyük; dünyanın ise altıncı en büyük güneş enerjisi santralı olacak Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nın de üstlenmesini arzu ettik. SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, birbirinden kıymetli çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldılar” diye konuştu.

SİMGESEL YAPI

Jüri üyelerinden Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi mimar Kübra Kalyoncu Şeherli, “Bu büyük yatırımın ifade ettiklerine uygun simgesel bir yapıyla buluşmasını arzu ettik ve bu mimari tasarım yarışmasını gerçekleştirdik. Bir mimar olarak da jürisinde yer aldığım yarışma çok keyifli ve heyecanlıydı ancak birbirinden iyi projeler içinden birinciyi seçmek de bir o kadar zorlayıcıydı. Kazanan projeyi baz alarak inşa edilecek SCADA Merkezi, sadece bir yönetim binası olmayacak. Türkiye’de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi merkezi olarak da hizmet verecek” diye konuştu.

‘MERKEZ’İN ÖZEL OLMASINI İSTEDİK’

Jüri başkanı mimar Melike Altınışık ise “Karapınar’ın odağında ise SCADA Merkezi olacak. Bu kadar önemli ve stratejik bir yere kurulacak SCADA Merkezi’nin özel olmasını hedefledik. Bu yüzden SCADA Merkezi’nin mimarisinin ‘yenilik ve özgünlük, sürdürülebilirlik, estetik, işlevsellik, mekânsal bütünlük ve uygulanabilirlik’ kriterlerine sahip olması gerekiyordu. İki aşamalı ön seçmeli bir yarışma yaparak, bu alanda daha önce uygulanmamış bir format tercih ettik. Finale kalan bütün projelere de sergimizde yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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