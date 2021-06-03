MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGümüş fiyatlarında kritik seviye!
GeriEkonomi Gümüş fiyatlarında kritik seviye!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Gümüş fiyatlarında kritik seviye!

Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
Gümüş fiyatlarında kritik seviye!

Gram gümüş fiyatı, şu dakikalarda 7.70 lira seviyesinde hareket ederken; ons gümüş fiyatı ise, 27.82 dolar seviyesinde bulunuyor. Bigpara yazarı ve Stratejist Baştürk, ons gümüş fiyatları için “Kritik seviyesi 27.40'tır. Bunun altı baskı demektir. 28.70'ler geçilmeden de ivme kazanmaz” dedi.

Ons gümüş fiyatı, 2021 yılı en yüksek seviyesini 1 Şubat tarihinde 30.07 dolar seviyesine tırmanarak görürken; dün günü 28.16 dolar seviyesinden tamamladı. Gümüşün ons fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe 28.15 dolar seviyesinden başlarken, bugün içerisinde en yüksek 28.23 doları, en düşük ise 27.75 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 13.36 itibarıyla yüzde 1.17 oranında düşüşle 27.82 dolardan işlem gördü. Ons gümüş fiyatı, 2021 yılı en yüksek seviyesini 1 Şubat tarihinde 30.07 dolar seviyesine tırmanarak görürken; dün günü 28.16 dolar seviyesinden tamamladı. Gümüşün ons fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe 28.15 dolar seviyesinden başlarken, bugün içerisinde en yüksek 28.23 doları, en düşük ise 27.75 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 13.36 itibarıyla yüzde 1.17 oranında düşüşle 27.82 dolardan işlem gördü.

Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine kadar yükselerek görmüştü.

Ons gümüş fiyatları üzerinde küresel enflasyon endişeleri, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde yaşanan oynaklık ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına dair yaşanan belirsizlikler etkili oluyor.

Gümüş fiyatlarında kritik seviye

Gram gümüş fiyatları, dün dolar kurunda yaşanan hareketliliğin de etkisiyle 7.91 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini görürken; dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.73 lira seviyesinde hareket etti.

Gümüşün gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 7.8058 TL seviyesini, en düşük ise 7.7026 lira seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.86 oranında düşüşle 7.7096 TL seviyesinde hareket ediyor.

Gümüş fiyatlarında kritik seviye

ONS GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYE 27.40 DOLAR

Bigpara yazarı ve Stratejist Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ons gümüş fiyatlarıyla ilgili olarak, “17 Mayıs'tan bu yana aynı yerde... Yarınki ABD verileri burada hareket yaratır... Kritik seviyesi 27.40'tır... Bunun altı baskı demektir... 28.70'ler geçilmeden de ivme kazanmaz...” şeklinde değerlendirdi.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi