Gümüş fiyatlarında kritik seviye!

Ons gümüş fiyatı, 2021 yılı en yüksek seviyesini 1 Şubat tarihinde 30.07 dolar seviyesine tırmanarak görürken; dün günü 28.16 dolar seviyesinden tamamladı. Gümüşün ons fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe 28.15 dolar seviyesinden başlarken, bugün içerisinde en yüksek 28.23 doları, en düşük ise 27.75 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 13.36 itibarıyla yüzde 1.17 oranında düşüşle 27.82 dolardan işlem gördü. Ons gümüş fiyatı, 2021 yılı en yüksek seviyesini 1 Şubat tarihinde 30.07 dolar seviyesine tırmanarak görürken; dün günü 28.16 dolar seviyesinden tamamladı. Gümüşün ons fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe 28.15 dolar seviyesinden başlarken, bugün içerisinde en yüksek 28.23 doları, en düşük ise 27.75 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 13.36 itibarıyla yüzde 1.17 oranında düşüşle 27.82 dolardan işlem gördü.

Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine kadar yükselerek görmüştü.

Ons gümüş fiyatları üzerinde küresel enflasyon endişeleri, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde yaşanan oynaklık ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına dair yaşanan belirsizlikler etkili oluyor.

Gram gümüş fiyatları, dün dolar kurunda yaşanan hareketliliğin de etkisiyle 7.91 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini görürken; dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.73 lira seviyesinde hareket etti.

Gümüşün gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 7.8058 TL seviyesini, en düşük ise 7.7026 lira seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.86 oranında düşüşle 7.7096 TL seviyesinde hareket ediyor.

ONS GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYE 27.40 DOLAR

Bigpara yazarı ve Stratejist Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ons gümüş fiyatlarıyla ilgili olarak, “17 Mayıs'tan bu yana aynı yerde... Yarınki ABD verileri burada hareket yaratır... Kritik seviyesi 27.40'tır... Bunun altı baskı demektir... 28.70'ler geçilmeden de ivme kazanmaz...” şeklinde değerlendirdi.

Ons gümüş...



17 Mayıs'tan bu yana aynı yerde...



Yarınki ABD verileri burada hareket yaratır...



Kritik seviyesi 27.40'tır...



Bunun altı baskı demektir...



28.70'ler geçilmeden de ivme kazanmaz... pic.twitter.com/D0EmHVDViE — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) June 3, 2021

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