Gümüş fiyatlarında düşüş derinleşir mi? Gözler bu tarihte

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Dün, ABD'de perakende satış verilerinin güçlü gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımı azaltımı (tapering) için elini rahatlatırken; veri sonrası emtia fiyatları sert geriledi. Gümüş fiyatları da bu sert satış dalgasına katılırken, bugün 23 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Gümüşün ons fiyatı, dün 8 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilerken; bugün tepki alımlarına rağmen zayıf seyrini sürdürüyor. Ons gümüş, bugün içerisinde en yüksek 23.13 dolar, en düşük ise 22.81 dolar seviyesini görürken; saat 14.19 itibarıyla yüzde 0.44 oranında yükselişle 23,03 dolar seviyesinde hareket ediyor. Piyasanın uzmanları, gümüş fiyatlarında satış baskısının derinleşebileceğini belirtirken; 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak ekonomi politikası ile ilgili yol haritası gümüş fiyatları açısından da kritik olacak.

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22 EYLÜL TARİHİ KRİTİK

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak mesajlar, emtialar açısından kritik önemde olacak. Fed’in gerçekleştireceği bu toplantıda tapering (varlık alımının azaltılması) ile ilgili ip uçları aranacak. Fed bu toplantıda, tapering (varlık alımının azaltılması) ile ilgili bir zamanlama açıklarsa; bu durumun ons gümüş fiyatlarının gerilemesine yol açması bekleniyor. Aksi durumda yani, toplantıdan herhangi bir zamanlama çıkmazsa gümüş fiyatlarında 24.25 seviyesine doğru bir yükseliş beklenirken; gözler kasım ayında gerçekleşecek olan Fed toplantısına çevrilecek.

GRAM GÜMÜŞ TOPLARLANMA ÇABASINDA





Gümüşün gram fiyatı, dün ons gümüşte yaşanan düşüşün etkisiyle 6,20 lira seviyesine kadar gerilerken; yeni güne 6,28 lira seviyesinden başladı. Dün, yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gören gram gümüş, bugün içerisinde gelen tepki alımlarıyla 6,39 lira seviyesine kadar yükseldi. Değerli emtia, şu dakikalarda ise yüzde 1,36 oranında yükselişle 6,35 lira seviyesinde hareket ediyor.

FED TOPLANTISI KRİTİK

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

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Dün ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması, ABD’de ekonomik toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Önümüzdeki hafta yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde, Fed politika yapıcıların yakında teşvikleri azaltabileceğine dair beklentinin yeniden canlanması veri sonrasında piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD hazine tahvil getirisindeki yükseliş ve dolar endeksinde yaşanan değer artışının kıymetli madenlere olan talebi düşürmesiyle gümüş fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar bundan sonraki süreçte Fed’in 21 Eylül'de başlayacak iki günlük politika toplantısı sonrasında piyasaya vereceği mesajları takip edecek.

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Dün yaşanan gelişmeler sonrasında dolar endeksinin 92.70’ten 92.90’a yükselmesine paralel olarak gümüş fiyatı 22.60 dolara kadar değer kaybetti. Gümüş fiyatı teknik olarak incelendiğinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde destek olarak çalışan 22.60 seviyesinin yeniden çalıştığı görülüyor. Günlük bazda MACD ile fiyat arasında oluşan pozitif uyumsuzluk gümüş fiyatında yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor. İlerleyen süreçte 22.60 - 22.85 destek bölgesinin altında kalınmadığı sürece gümüş fiyatında tepki yükselişlerinin geldiğini görebiliriz. Haziran ayından bu yanan düşüş trendi etkisinde bulunan gümüş fiyatında düşüş trendinin geçtiği 24.25 seviyesi ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Öncesinde ise 23.30 ve 23.85 seviyeleri ara direnç seviyeleri konumunda bulunuyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed toplantısında tahvil alım programında değişiklik yapılmaması durumunda, gümüş fiyatının düşüş trendinin bulunduğu 24.25 seviyesine doğru yükseldiği görülebilir.

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GÜMÜŞTEKİ SATIŞ BASKISI DERİNLEŞEBİLİR

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Gümüş, haftalık görünümde 2020 Temmuz ayından bu yana kabaca 30.00 dolar ve 22.00 dolar aralığında yatay bant oluşturdu. Son olarak, iki ay öncesinden başlayan düşen trend ile bir kez daha alt banda yaklaşılmış durumda. Bu kapsamda, dünkü sert geri çekilmelerin devamı halinde; 22.60 - 22.00 dolar destek bariyeri önemli olacak. Öyle ki, buranın kırılması durumunda; teknik olarak emtiadaki satış baskısı 19.30 bölgesine doğru derinleşebilir.

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Öte yandan, şu an için 23.00 dolar seviyesine yakın olan emtiada görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise; 23.35, 23.55 ve 23.80 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.