Gözler yılın son faiz toplantısında

Geçen ay Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasının ardından politika faizi 475 puan artırıldı ve yüzde 15’e yükseltildi. Merkez Bankası ayrıca para politikasında sadeleşmeye giderek fonlamanın bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını bildirdi. Bugün yapılacak PPK’da faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor ancak oran konusunda farklı tahminler yapılıyor.

AĞBAL’IN MESAJLARI

Naci Ağbal’ın geçen hafta 2021 yılı Para ve Kor Politikası’nı açıklamak için düzenlediği basın toplantısında verdiği mesajlar Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentisini artırdı. Ağbal’ın sıkılaşma, fiyat istikrarı vurgusu nedeniyle PPK toplantısında faiz artışı yapılması bekleniyor. Ağbal, para politikası kararlarının fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağını belirterek, “Para politikası duruşumuzu enflasyondaki riskleri dikkate alarak enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak odağında belirleyerek kararlılıkla uygulayacağız.

Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız” demişti.

Bugün yapılacak toplantıda genel beklenti 100-150 baz puanlık bir artış olması yönünde. Beklentinin gerekçesi ise 3 Aralık tarihinde açıklanan yüzde 2.3’lük kasım ayı enflasyonu. Ancak BDDK’nın taksit sınırlaması, dolar kurundaki gerilemenin de Para Politikası Kurulu tarafından dikkate alınabileceği ve artışın daha sınırlı kalabileceği yönünde de tahminler yapılıyor.