Girişimciler mentorlerle buluştu

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YTÜ Yıldız Teknopark tarafından koordine edilen IMEHub Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında yürütüldü. Proje ile bilgi iletişim sektöründe girişimcilik fırsatlarının maksimize edilerek geliştirilmesi sağlandı.

Fikir ve ürün aşamasındaki girişimcilere yönelik 2 hızlandırma programı başarıyla tamamlandığı programlara; farklı illerden 300’den fazla girişimci ve 102 girişimci ekip başvuru yaptı. Bu başvurular arasındaki 62 girişimci ekip, 120 saatlik eğitim programından yararlandı. Yine bu ekiplerden 43’üne uluslararası tecrübeye sahip mentorlar eşliğinde 745 saatlik mentorluk ve danışmanlık desteği sağladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Demoday & Proje Kapanış Etkinliği’nde, katılımcılar, girişimcilerin projelerini deneyimleme imkânı bulurken, girişimciler yatırımcılara yönelik sunumları gerçekleştirme fırsatı yakaladı.