Gelecek 2 yılın riskleri belli oldu

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Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, yeni açıklanan 2024 Küresel Riskler Raporu’nun sonuçlarını değerlendirerek, gelecek iki yıl için, yapay zekâ kaynaklı dezenformasyon, olağanüstü hava olayları, toplumsal kutuplaşma, siber güvenlik ve ülkeler arası silahlı çatışmaların ilk 5 risk olarak belirlendiğini söyledi. Ekonomik eşitsizlik, hayat pahalılığı ve istemsiz göçün diğer kısa vadeli riskler arasında yer aldığını belirten Yıldız, “Hem ülkeler arası eşitsizlik hem de ülkeler içi eşitsizlik çok ciddi bir ekonomik ve sosyal sorun. İstemsiz göçten toplumsal kutuplaşmaya, seçim sonuçlarından bölgesel çatışmalara kadar pek çok sorunun kaynağı. Kolay bir çözümü de gözükmüyor. Global CEO’ların kısa vadede yüzde 82, uzun vadede yüzde 92’sinin kötümser olduğunu görüyoruz” dedi.

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YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ

Yıldız, geçen yılki raporda hayat pahalılığı ve enflasyonun önemli riskler olarak öne çıkarken bu yıl yapay zekâ kaynaklı dezenformasyonun en büyük risk olarak görüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Önümüzdeki iki yılda 45 ülkede yaklaşık 3 milyar seçmen oy kullanacak. Yapay zekâ teknolojisi ile seçim süreçlerinin manipüle edilme riskinin ne kadar büyük olabileceği ortada. Aynı teknolojinin toplumları kutuplaştırma, radikalleştirme, mevcut demokratik kurumlara ve liderlere duyulan güveni sarsma, toplum içinde karışıklık çıkarma için rahatlıkla kullanılabileceği inancı var.”

Gelecek 10 yıla damga vuracağı düşünülen risklerin 5’ini, olağanüstü hava olayları, dünya ekolojik sisteminde kritik değişimler, biyoçeşitlilik kaybı, doğal kaynak kıtlığı ve hava kirliliği gibi çevreyle ilişkili konulardan oluştuğuna dikkat çeken Yıldız, “İklim değişikliğinin özellikle gıda, su güvenliği üzerinde etkisi büyük. Buğday, mısır, pirinç ve soya, küresel ısınmadan en çok etkilenen tahıl grupları. Akdeniz havzası, Anadolu ısınmadan en çok etkilenecek coğrafyalardan. 50 yılda Anadolu coğrafyasının önemli bir bölümünün çölleşmesi kaçınılmaz. 2050 yılına kadar dünya gıda tüketimi iki kat artacak. Her yıl yaklaşık Kanada büyüklüğünde bir alana ihtiyaç var ki yeni gıda talebini karşılayalım” dedi.

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YABANCI SERMAYE

Yılmaz Yıldız, risklerin Türkiye’ye etkilerini de değerlendirerek, ABD-Çin gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa’da Çin merkezli global tedarik zincirlerinin Avrupa’ya yakın coğrafyaya getirilmesinin stratejik zorunluluk olarak ortaya çıktığına değindi ve “Bundan Doğu Avrupa ülkeleri avantajlıydı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber farklı çözüm gereksinimleri ortaya çıktı. Türkiye güçlü sanayi altyapısı, eğitimli ve çalışkan iş gücü ve Avrupa Birliği ile gümrük birliği olması sebebiyle çok önemli bir avantaj elde etti. Hükümetin son dönemde AB gümrük birliği çerçevesini genişletme çabaları da bu doğrultuda çok doğru bir adım. Türkiye bu süreçte kartlarını iyi oynarsa Avrupa’dan yüksek miktarda kaliteli, uluslararası sermaye yatırımları çekecektir” dedi.