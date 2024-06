Gayrimenkul sektörü Ankara’da buluştu

Haberin Devamı

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 25. yılını kutladığı bu özel yılda, sektörün geleceğine ışık tutmak amacıyla I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenliyor. Bugün, 5 Haziran 2024 tarihinde JW Marriott Ankara’da "Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi" başlığı altında gerçekleştirilen zirvede, sektörün önde gelen isimleri, uzmanları ve düşünce liderleri bir araya gelerek Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumu, gelecek trendleri ve büyüme potansiyelini değerlendiriyor.



Yoğun bir katılımla gerçekleşen Zirve’nin açış konuşmalarını GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptı.



GYODER Başkanı Neşecan Çekici konuşmasında “Bugün burada hem GYODER’in geleneksel gayrimenkul zirvesini özel bir içerikle Ankara’ya taşımış olmanın hem de derneğimizin 25. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 300’den fazla alt sektörü destekleyen ve ekonomiye istikrarlı biçimde katma değer sunan gayrimenkul endüstrisi, ülkemizin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün, gayrimenkul sektörünü teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum ile bütünleştirmek ve sektörün tüm alt açılımlarına değer katmak misyonuyla ilerliyoruz. Bizler, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle gayrimenkul dünyasını ileriye taşımak için azimle çalışıyoruz. Bu zirve ile yeni bir gayrimenkul vizyonunun ilk adımları atılmış olacak. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceğiz. Sorunlarımızı şeffaflıkla masaya yatıracağız, tüm çözüm önerilerini ön yargısızca dinleyeceğiz. Ve nihayetinde etki yaratan buluşmalara imza atacağız. Gayrimenkul ekonomiler için çarpan etkiye sahiptir. Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır. Biz de bugün, gayrimenkulün çarpan etkisini kalıcı kılacak fikirleri ve çözüm önerilerini konuşmak için bir aradayız” dedi.



YURTDIŞINDAKİ İŞ HACMİMİZ 509 MİLYAR DOLAR



Sektördeki en önemli sorunlardan birinin disiplinsizlik olduğuna vurgu yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, “Hep birlikte çabalayarak sektörümüzü disipline etmek, insanımıza mezar yerine konut yapma amacını güden meslektaşımızın yer aldığı çok değerli STK’larımızdan biri GYODER. Sokaktan geçen hafriyat kamyonlarının sarsıntılarından çöken binaları yapanlar bizimle aynı kartviziti taşıyorlar. O nedenle hep birlikte bu konuyu disipline edecek ve yasalaştıracak büyüklerimizin de bizi dinleyebilecekleri platformların artmasını bekliyoruz” diye konuştu. Mayıs 24 itibariyle Türk müteahhitlik şirketlerinin 136 ülkede iş yaptığına dikkat çeken Eren, “509 milyar dolar değerinde iş yapmış durumda. 12170 proje tamamladık. Ama eleman sorunu yaşıyoruz. Sene de 3 milyon genç üniversiteye başlıyor, eksi puan alanları üniversiteye alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ne tür istihdam olmalıya bakmadan herkesi üniversitelere yönlendiriyoruz. İşçi, kalfa, operatör vs bulamıyoruz. Vietnam ve Filipinler’den insan getirmeye başladık şantiyelere. Bugün çalışmalarla istihdam daha düzenli planlanır.” dedi.



SEKTÖR İLK 3 AYDA YÜZDE 11 BÜYÜDÜ



ATO Başkanı Gürsel Baran “Planlama ile ilgili ekosistemde sıkıntı var. Özellikle deprem sonrası yaşadıklarımız bu sektörün sıkıntılarını günyüzüne çıkardı. Yıllar önce müteahhitlikte çok kâr var diye bir sürü kişi bu işe girdi. O süreçten sonra sektörde büyük sıkıntılar başladı. Planlamanın olmaması çok önemli bir etken. Diğer yandan eleman sıkıntısı bizim de uzun zamandır dile getirdiğimiz sıkıntılardan. Türkiye’de 208 üniversite var ama olması gereken belki de 50-60. Aileler olarak bizler çocuklarımızı üniversite okumaları için zorluyoruz ama şu an başta inşaat sektörü olmak üzere çalışacak eleman bulamıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekir. Bu sorun üretimi de etkiliyor. Buna rağmen gayrimenkul sektörü 2023’ü yüzde 8.7 büyüme ile kapattı. Hatta 2024 yılının ilk 3 ayı itibariyle yüzde 11 civarında bir büyümeden bahsediyoruz” dedi.



GYO VE GYF’LER BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK



GYO ve GYF modellerinin özellikle son yıllarda daha çok ilgi gördüğünün altını çizen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise şunları söyledi: “GYO’ların 2021 yılında toplam piyasa değeri 95 milyar TL iken 2023 yılında 350 milyar TL’ye ulaştı. Mevcut durumda Borsa’da işlem gören toplam 47 adet GYO’muz var. Önümüzdeki dönem bu sayının artarak devam edeceğini görüyoruz. 2021 yılında 15 milyar TL olan GYF büyüklüğü 2023 yılı sonunda 75 milyar TL’ye ulaştı. Mevcut durumumuzda kuruluşuna izin verilmiş 203 adet GYF bulunmaktadır. Bu fonlardan 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde portföy büyüklüğü 82.5 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

Sunuculuğunu Sosyolog, Eğitimci Yazar Pınar Saklıyan Koçali’nin gerçekleştirdiği Zirve’de açış konuşmalarının ardından “Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Gelişimi / Kurumsallaşması ve GYO’lar” başlıklı söyleşide Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun yer aldı.



Zirvede, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünü yaptığı “Gayrimenkulün Menkulleşmesi: Milli Servetin Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı panelde, GYODER GYO Komite Başkanı Dr. Berra Doğaner, PwC Türkiye Ortağı, Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu ve Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, menkulleşme trendlerini anlattılar.



GYODER’İN 25. YILI KUTLANDI



Ardından geçmiş dönem başkanlarının da katılımıyla GYODER’in 25. yılı kutlandı. GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve geçmiş dönem başkanları Aziz Torun, Hakan Kodal, Haluk Sur, Turgay Tanes ve Tankut Gündoğar sektörün 25 yılda nereden nereye geldiğini ve önümüzdeki 25 yıl için öngörülerini paylaştılar. 25 yıl boyunca sektörün gelişimine katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür eden GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “GYODER olarak bugün iki ayrı mutluluğu yaşıyoruz: Yeni bir gayrimenkul vizyonu çizme yolunda, Cumhuriyetimizin başkentinde, sektörümüze emek veren, gönül veren, samimi ilgi duyan sizlerle bir araya gelmek; çözüm önerilerini tartışmak bizim için çok kıymetli. Ve ikinci mutluluk kaynağımız; çeyrek asrın kapısında duran GYODER’imizin 25. yılını hep birlikte kutlayacak olmamız. Çeyrek asır… 25 yıl… 9130 gün… Dile kolay… Bana GYODER’in 1999’da başlayan hikâyesini tek bir sözle betimle derseniz size “Gayrimenkulün Çatısı” cevabını veririm. Yolculuğumuz Türkiye’de gayrimenkulün çatı kuruluşu olma misyonu ile başladı ve 25 yıldır kararlılıkla sürüyor. “Çatı” sözcüğü, güzel Türkçe’mizin sihirli kelimelerinden biri. Çatı sadece bir yapı unsuru değil: Sığınılacak bir çatı… Aynı çatı altında olmak… Bir çatı altında toplamak… Çatı kurmak… gibi anlamlı sözlere sahip olmamız da, elbette tesadüf değil. Hepimiz I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi “çatısı” altındayken, 25. yılımızı da beraber kutlayalım, aynı zamanda gelecek 25 yıla da selam gönderelim istiyoruz” dedi.



Geçmiş dönem başkanları adına 25 fidan diktiklerini söyleyen Çekici, sözlerini şöyle sürdürdü: “25. yıl onuruna geçmişten geleceğe başkanlarımız birer fidan diktiler. Biz de onların her birinin adına 25 fidan diktik. Aynı zamanda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü de bu vesileyle anmak istiyorum.”



KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ



Zirvenin öğleden sonraki oturumunda ise keynote konuşmacısı olarak Peninsula Corporate Finance Yönetici Direktörü M. Fatih Keresteci, “Gayrimenkulün Çarpan Etkisi: Türkiye Ekonomisinin İtici Gücü” başlıklı bir konuşma yapacak.



Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek “Konut Sektöründe Finansal Darboğazdan Çıkış Yolları” başlıklı panelde Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın, SPK Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü ve Türkiye Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök yer alacak.



DB Architechs Kurucu Ortağı Bünyamin Derman ise “Afet Sonrası Kentleşme Stratejileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.



Mesa Holding Baş Hukuk Müşaviri Av. Pınar Ersin moderatörlüğünde düzenlenecek “Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak: Etkin Stratejiler ve Çözümler” başlıklı panelde ise KEYM Kurucusu ve GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz, Çakmaklı Hukuk Kurucusu Av. Serkan Çakmaklı ve Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör deneyimlerini aktarıp çözüm yolları sunacak.



Son olarak Optylon Krea Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Gayrimenkul Piyasalarına Başkentten Bakış” başlıklı panelde View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, Lal Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz ve Pasifik GYO Genel Müdür Mustafa Candan yer alacak.