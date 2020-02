Fitch'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyüme oranının bu yıl yüzde 3,9'a yükselmesini beklediklerini ifade etti.



Winslow, "Bu durum, özel bankaların kredilerindeki sert yükselişe ilaveten, ki şu anda yüzde 25 civarında, özel tüketim ve düşük faiz oranları tarafından desteklenecek." dedi.



Yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade eden Winslow, "Aynı zamanda yatırımların da bu yıl büyümeye dönmesini ve yüzde 3 artış kaydetmesini bekliyoruz. Biraz daha genel anlamda, yatırım algısı daha iyi durumda olan cari hesap pozisyonu tarafından destekleniyor." diye konuştu.



Winslow, büyümede artışın beklendiği 2020 yılının, reformların gerçekleştirilmesi için bir fırsat oluşturabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin daha iyi bir ilerleme görürsek bu durum (Türkiye'nin) reytingleri için yardımcı olur. Örneğin, tasarruf oranının artırılması için emeklilik reformlarının uygulanması gibi?Ekonominin iyileşmeye başlaması ve gelecek 3,5 yıl için belirlenen bir seçimin olmaması nedeniyle zorlu reformların bu yıl gerçekleştirilmesi için ortamın daha iyi olduğunu düşünüyoruz."



Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin olası risklere değinen Winslow, "Yakın vadeli daha yüksek volatiliteye ilişkin bazı riskler görüyoruz. Örneğin, jeopolitik gelişmeler ve özellikle parasal politikaya ilişkin olanlar... Eğer faizlerde düşüş çok yüksek olursa bu Türk lirası için ek baskı oluşturabilir." diye konuştu.



"HÜKÜMETİN PLANLADIĞI BAZI REFORM TEDBİRLERİ, ARTAN DENGESİZLİK RİSKLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR"



Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu aktararak, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye'nin 2020 yılı için büyüme tahmininin yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a, 2021 için de yüzde 3,6'dan yüzde 4'e yükseltildiğini hatırlattı.



Winslow, "Ayrıca, Türkiye'nin uzun vadede potansiyel büyüme trendinin yüzde 4,3 olduğuna dair değerlendirmemizi koruduk. Ekonomik büyümenin bileşimi ve sürdürülebilirliği reyting açısından özel olarak önem taşıyor. Hükümet tarafından planlanan bazı reform tedbirleri, artan dengesizlik risklerini azaltmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.



Fitch Ratings'in, küresel para politikalarının gelecek dönemde oldukça gevşek olmasını öngördüğünü ifade eden Winslow, "Türkiye'de faiz oranlarının sert bir şekilde yüzde 10,75 seviyesine çekilmesi, reel faiz oranını yüzde eksi 1,3 seviyesine getirdi. Bu da piyasa volatilitesini artırıyor." dedi.



Winslow, Türkiye'de enflasyonun hedeflenenin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini, enflasyonun bu yıl ve 2021'de yüzde 10 seviyesine yakın seyredebileceğini belirterek, "Biz bu faktörlerin büyük oranda bir faiz indirimi yapılmasını zorlaştıracağını düşünüyoruz." dedi.



KORONAVİRÜS RİSKİ VE TÜRKİYE



Fitch Ratings Direktörü Winslow, koronavirüs riskine ilişkin şu an tahminde bulunmanın oldukça zor olduğunu, salgının SARS'a benzer bir ilerleyiş göstermesi halinde Çin ekonomisinin bu yılki büyümesinin 0,4 puan azalarak yüzde 5,5'e gerileyebileceğini söyledi.



Winslow, "Çin'in ekonomik yavaşlamasında aldığımız derslerden biri, Çin ekonomisinin Avro Bölgesi ve Almanya üzerinde önemli ölçüde zincir etkisi yarattığı... Bu dolaylı etki Türkiye için daha önemli olabilir. Toplamda ise mevcut gelişmelere dayanarak bunun sonucunda Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.



Jeopolitik risklere de değinen Winslow, Rusya'nın Suriye meselesine daha fazla müdahil olması ve bölgede gerilimlerin artmasının ekonomi üzerinde yayılma riski oluşturabileceğini vurguladı.



Türkiye ekonomisinin kredi notu ve not görünümüne ilişkin bir sonraki değerlendirmenin ağustos ayında yapılmasının planlandığını aktaran Winslow, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış finansmanının sürdürülebilir olduğuna olan inancın son dönemde daha da artması, (olası bir) artırım için potansiyel itici güçler arasında... Özellikle Türkiye'nin tasarruf oranlarının artırılması için yapısal reformların uygulanması, büyümede kredi genişlemesine olan bağımlılığın azaltılması gibi... Alternatif olarak jeopolitik risklerin azalması da potansiyel itici unsurlar arasında..."



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.