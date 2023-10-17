Federasyondan smaç TPAO’dan blok

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı sosyal medya hesaplarından kutlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na “sponsor izlenimi verip haksız kazanç ve ticari avantaj yarattığı” gerekçesiyle ihtarname gönderdi. TPAO ile aynı sektörde faaliyet gösteren sponsorların yüksek bedeller ödediği vurgulanarak, zararın tazmini için yasal yollara başvurulacağı uyarısında bulunuldu.

HAKSIZ KAZANÇ VURGUSU

Voleybol Federasyonu’nun 5 Ekim tarihinde, “Haksız rekabetin tazmini” gerekçesiyle gönderdiği ihtarnamede, TPAO’nun, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası ve 2023 FIVB Milletler Ligi final karşılaşmaları sonrasında resmi sosyal medya hesaplarından milli takımın başarısını kutlarken, milli takıma ait görsele kendi ticari marka/logo/unvanını eklediği belirtildi. Böylece, ortalama tüketici nezdinde milli takım sponsoru olduğu izlenimi yaratıldığı da kaydedilerek şöyle denildi:

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“Milli takımın tüketiciler açısından oluşturduğu olumlu etkiyi herhangi bir bedel ödemeksizin kullandığınız, özetle; Federasyo-numuz sponsoru olmadığınız halde hiçbir bedel ödemeksizin ve izin almaksızın kendi logonuzu kullanmak suretiyle ortalama tüketici nezdinde Federasyo-numuz ve milli takımlarımız sponsoru olduğunuza dair izlenim yaratarak haksız kazanç ve ticari avantaj elde ettiğiniz, bu şekilde milli takım ile ilişkili hale geldiğiniz ve sponsorluk ücreti ödemeden sponsorluk izleniminden yararlanmış olduğunuz tespit edilmiştir.”

İhtarnamade, TPAO ile aynı sektörde faaliyet gösteren Federasyon sponsorlarının yüksek bedeller ödediği anımsatıldı. TPAO’nun ise izin almadan ve hiçbir külfete katlanmadan Federasyon üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve yanıltıcı reklam ile sponsor olmadığı halde sponsormuş gibi davrandığı belirtilen ihtarnamede, “Bu itibarla Federasyonomuz ve Milli Takımlarımızın imaj hakkından haksız faydalandığı ve aynı sektörde faaliyet gösteren Federasyonumuz sponsorlarının haklarını zedelediği aşikardır” denildi.

YARGITAY’IN KARARI VAR

İhtarnamede, 11 Nisan 2014 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin benzer bir uyuşmazlıkta verdiği karara da atıf yapıldı. Yargıtay’ın, “milli takımın sahip olduğu itibar ve ilgiden haksız olarak yararlanarak davacının sponsoru olmadan ve herhangi bir bedel ödemeden milli takımın sponsoruymuşcasına hareket etmesinin 6762 sayılı TTK’nın 56 ve 57 maddeleri kapsamında aldatıcı reklam yayınlamak sureti ile 3. kişilere yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi kavramı içinde haksız rekabet eylemi teşkil ettiği” şeklinde karar verdiğine dikkat çekildi.

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Federasyon ihtarın tebliğinden itibaren hukuk ve kurumsal iletişim birimleri ile iletişime geçilmesini de isteyerek, “Aksi halde zararın tazmini için yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz” uyarısında bulundu.

TPAO: ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK

-Voleybol Federasyonu’nun gönderdiği ihtarname 9 Ekim tarihinde TPAO’ya ulaştı. Verilecek yanıtta, TPAO’nun, yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olduğu hatırlatarak, “Önceliği kar etmek olmayan kurumumuz, ihtarnamede belirtildiği gibi ‘haksız rekabet’ iddialarıyla hiçbir şekilde ilişkilendirilemez” denileceği belirtildi. TPAO şu görüşleri de gündeme getirecek: “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarında milli bir ruhla, bu coşkuya ortak olmak, hem sporcularımızı hem de bu başarının arkasındaki TVF’yi kutlamak amacıyla paylaşımlarda bulunduk. Paylaşımlarımızda milli takım oyuncularımızın fotoğraflarıyla birlikte kamu kurumu niteliğindeki TVF’nin logosunu kullanma sebebimiz, bu başarının arkasındaki bu değerli kurumu da onore etmekti. Ancak, kamu kurumu niteliğindeki TVF’nin, kamu kuruluşu olan TPAO’ya böyle bir ihtarname göndermesini de şaşkınlıkla karşıladık. Milli başarılarımızı bundan sonra da coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Ancak bundan sonraki kutlamalarımızda TVF’ye yer vermeyeceğimizi bildirmek isteriz.”