‘Faiz’siz eve sermaye şartı

‘Faizsiz-peşinatsız ev-otomobil satış şirketlerinin ‘FPK’ sayısının son dönemlerde hızla artması ve bu şirketlere yönelik şikâyetlerin çoğalması üzerine çalışma başlatıldı. Şirketlerin amacı dışında çalışmaması ve para yatırılanların mağdur edilmemesi için, finans alt yapısı oluşturulması için taslak hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM’nin gündemine getirileceği öğrenildi. Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor.

Bu konuda yapılan çalışmalar, iktidar partisinde yapılan toplantılarda da değerlendirildi. Sistemin düzgün işlemesi için neler yapılması gerektiği, saadet zinciri gibi vatandaşın mağdur edecek yapılara dönüşme olasılığı dile getirildi. Toplantılarda, bu şirketlerin sayısının 857’ye ulaştığı, bazılarının bin, bazı şirketlerin ise 100 bin üyesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu yapı içerisinde kendi yaptığı konutları pazarlayan ve komisyon alan şirketlerin bulunduğu da aktarıldı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, “Şirketler grupları bir araya getiriyor. Burada, ‘her ay 1 milyon lira değerinde 10 kişiye ev alacağız’ deniliyor. Para toplanıyor ve belirtilen sayıda ev veya araba alınıyor. Şirketlerin illerde büroları var. Yani Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteriyorlar. Herkes katkısıyla verilen sürede, bir kişiyi konut sahibi yapıyor, amaç sırayla herkesin vaadini gerçekleştirmek” dediler. Ancak son dönemlerde bu tür şirketlerin kontrolsüz şekilde çoğaldığı, toplanan paraların amaç dışında kullanıldığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığı, aracı komisyonu olarak alınan bedellerin çok yüksek olduğu ve paranın iadesi söz konusu olduğunda yüksek kesintiler yapıldığına ilişkin şikâyetler gelmeye başladı. Mağduriyetin artması ve toplu iflasların yaşanmaması için yeni kurallar getiriliyor.

YASAL DÜZENLEME

Buna göre, yapılacak düzenlemeyle şirketlere zorunlu yasal şartlar getirilecek. Toplanan paralar, toplanma amacı dışında kullanılamayacak. Şirket, başka alanlardaki faaliyetlerine bu paraları aktaramayacak. Bankalardan faiz elde etmek için kullanmayacak. Şirketlerin böyle bir faaliyete girebilmesi için 50 milyon liralık sermaye güvencesi sağlanacak. Şirketlere, aracılık ettikleri eşya ya da evler ile ilgili bildirim zorunluluğu getirilecek. Finansal sistem, yasal altyapıya kavuşturulacak.

BAKAN ELVAN: ADIM ATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen kasım ayında, FPK sistemi ile ev-araba satışıyla ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Böyle bir kanun teklifi verilmesi hususunda adım atacağız” demişti.

‘ART NİYETLİ YAPILAR ZARAR VERMESİN’

Sektörün regülasyonunu desteklediklerini ifade eden Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, “Yasal altyapı olmaması nedeniyle bazı yapılar bu sisteme zarar verebiliyor. Yıllardan bu yana bu işi yapan şirketler olarak vatandaşın mağdur edilmemesini önemsiyoruz. Art niyetli yapıların sektöre zarar vermemesi için yasal düzenleme yapılmasını destekledik. Bu konuda yapılan çalışmalardan haberdarız ve sektörde yıllardan beri çalışanlar olarak, gerekli düzenlemelerini yapılması bekliyoruz. Çalışmaların son aşamaya geldiğini biliyoruz” dedi.

‘DÜZENLEMEYİ BEKLİYORUZ’

Çok uzun süreden beri bu işi yapan kişiler olarak, sektördeki sorunların çözümü için çalıştıklarını dile getiren Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Sektöre yeni oyuncuların girmesiyle birlikte bazı sorunlar yaşandı. Bu işin kurallara bağlanmasını istedik. Üniversiteden temsilciler, siyasiler ve uzmanlarla görüşmeler yaptık. BDDK ile temaslarımız oldu. Yapılan çalışmayı ve taslağı destekliyoruz. Güzel bir sistem oluşturulacağına inanıyoruz. 30 yıldan beri bu işi yapan biri olarak bazı istismarlar ve şikayetler oluştu son dönemlerde. Bunların ortadan kaldırılması, Çiftlik Bank gibi nükseden sorunlar yaşanmaması için bu düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.