Faiz gelirine stopaj freni

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SON dönemde 22 yılın zirvesine ulaşan TL mevduat faizleri, bir aydır dengelenme sürecine girdi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 19 Nisan itibarıyla yüzde 68.88’e yükselen 1-3 aylık mevduat faizi 26 Nisan haftasında yüzde 68.06’ya, 3 Mayıs itibarıyla da yüzde 68.03’e geriledi. TCMB’nin son verilerine göre ise 1-3 aylık mevduat faizi oranları 10 Mayıs itibarıyla yüzde 68.18 oldu. Böylece son bir ayda yüzde 70 seviyesine dayanarak rekor seviyelere ulaşan TL mevduat faizleri yatay bir seyir izlemeye başladı. Bu oranlarla 100 bin TL mevduatı olan bir vatandaş, bankaya göre değişmekle birlikte 32 gün vadede yaklaşık 4 bin liralık net kazanç sağlayabiliyordu. Ancak TL mevduata uygulanan stopaj oranlarının artırılması sonrası mevduat faizi frene bastı. Tasarruf sahiplerinin net faiz gelirlerinde düşüş yaşanıyor.

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FAİZ GELİRİ 980 TL AZALDI

Mayıs ayı başında Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmış; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltilmişti. Bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılmıştı. Yaptığımız bir hesaba göre, 45 bin TL’lik mevduata sahip bir vatandaşın 32 gün vadede net faiz getirisi düzenleme öncesi 1830 TL iken, düzenleme sonrası 1490 TL’ye geriledi. 92 günlük vadede ise net faiz getirisi 5 bin 480 TL’den 4 bin 500 TL’ye indi.

STOPAJ MASRAFI 370 TL ARTTI

Bu değişiklik sonrası TL mevduat sahiplerinin net kazançlarındaki değişimle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Uzman Yardımcısı Emre Özdemir, şu hesaplamayı yaptı:

“100 bin TL’si olan bir yatırımcı yüzde 54 faiz oranı üzerinden 100 günlük bir vadede 14 bin 794 TL brüt getiri elde ederken stopaj masrafı 739 TL idi. Net kârı 14 bin 55 TL oluyordu. Düzenleme sonrası ise bu stopaj masrafı 1109 TL’ ye çıkıyor ve dolayısıyla net kâr 13 bin 685 TL’ ye düşüyor. Düzenleme sonrası net kârın yalnızca yüzde 2.7’sine tekabül eden aradaki 370 TL tutarındaki fark, risksiz sabit getiri için mevduat yatırımını tercih eden yatırımcı için kayda değer bir sorun teşkil etmeyecektir.”

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‘MEVDUAT FAİZİNDE GERİLEME NORMAL’

Hürriyet’e konuşan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın ise, “Yatırımcılar vade avantajını şu anda tercih etmeyi sürdürüyorlar. Mevduat faizlerinde oluşan gerilemeyi de açıkçası ilk etapta normal karşılıyoruz fakat bundan sonraki süreçte bu durumun sonucunu mevduat vadesinin uzamasıyla görmeyi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK HİSSE SENEDİ FONLARI KAZANDIRDI

YATIRIM araçlarının getiri oranlarına bakıldığında, sene başından bu yana bu oranlarının birbirine çok yakın olduğu; tüm varlıklarda kabaca yüzde 30-40 bandında beklenen bir getiri mevcuttu. Hürriyet’e konuşan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, “Son gelişmelerle mevduat faizi yüzde 50’leri geçmiş, hisse senetleri ise yılbaşından bu yana yüzde 35’te fazla değer kazanmıştı. Altın ve ona dayalı fonlar da yıla iyi başladı ve yılbaşından bu yana getiri altında da yüzde 25 civarında da gerçekleşti” dedi. “Bu gerçekleşmelerin sonucunu değerlendirdiğimizde, hisse senetlerinin 2024’te de alternatiflerini geçtiğini görüyoruz. Hisse senedi fonlarının hem son bir yılda hem de 2024’te en çok getiri sağlayan yatırım aracı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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ALTIN, TAHVİL VE DÖVİZ ÖNE ÇIKACAK

Aydın, yılın devamında da benzer bir görüntü beklediğini söyledi ve şöyle devam etti: “Faizlerdeki yükselişin durduğuna, bu durumun da diğer yatırım araçlarına talebin devamına işaret ettiğini düşünüyorum. Sıralama yapmak gerekirse; hisse senetleri, altın, borçlanma araçları ve döviz seklinde talebin dağılacağı kanaatindeyim.”