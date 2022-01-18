‘Ev tekstilinde rekabet gücümüz yükseliyor’

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Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörlerinden hazır giyim markalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bu kez ev tekstil sektörü dahil oldu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Fuar pazarlama ağımızda toplam 110 markaya ulaştık. Ev tekstilinin dahil olmasıyla 5 ayrı ürün grubu ile yaklaşık 3 bin misafiri ağırladık” dedi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere 40 ülkede Türk hazır giyim markaları ile büyük bir bilinirliğe ulaştıklarını belirten Hikmet Eraslan, öncelikli hedeflerinin pandemi döneminde düşüş yaşanan ev tekstili sektörünün Rusya coğrafyasındaki ihracat oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

RUSYA’DA İDDİALIYIZ

Tekstil ve hazır giyim sanayinin en temel alt gruplarından birisi olan ev tekstilinde Türkiye’nin marka ülkelerden biri olduğunun altını çizen Eraslan, “Özellikle Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde yıllardır yakaladığımız pazarlama başarısı ile ev tekstil sektöründe de iddialı olacağız. Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz“ dedi.

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Ev tekstil ihracatında Rusya ve çevre ülkelerin yaklaşık yüzde 5’lik bir paya sahip olduğunu belirten Eraslan şöyle devam etti: “2020 yılında Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 4 azalış ile 2 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Fuarımız kapsamında mevcut alım heyetleri kadın, erkek, çocuk ve ayakkabıdan sonra ev tekstili ile genişleyen ürün gruplarımıza büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat rakamımız olan 90 milyon doları 2022 yılında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.”