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Euro/dolar paritesinde 4.5 ayın zirvesi

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#Euro#Dolar#Parite
Euro/dolar paritesinde 4.5 ayın zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 14:37

Euro/dolar paritesi 1.10294'e çıkarak 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Euro, dolar karşısında güçlenmeye başladı. Euro/dolar paritesi 4.5 ayın zirvesi olan 1.10249'a çıktı.

10 Ağustos'tan bu yana görülmeyen seviyeye neden olarak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme potansiyelinin artması, ABD ekonomisinde büyüme verisinin beklentilerin altında kalması gibi etkenler yer alıyor.

Euro Bölgesi'nde de ekonomi soğumuş ve talep düşmüş olsa da euro, dolar karşısında güç kazandı.

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EURO/DOLAR PARİTESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Euro/dolar paritesi, Euro'nun Amerikan Doları (USD) karşısındaki değerini gösteriyor. euro/dolar paritesinde fiyatın 1.10 olduğunu varsayarsak bunun anlamı 1 Euro’nun 1.10 Dolar’a eşit olduğudur. Euro’nun değer kazanması durumunda, euro/dolar paritesi artar, Euro’nun değer kaybetmesi durumunda ise euro/dolar paritesi değer kaybeder.

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#Euro#Dolar#Parite

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