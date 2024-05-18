Enflasyon beklentisinde iyileşme

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Açıklanan sonuçlara göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.16 iken, bu anket döneminde yüzde 43.64 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 38.78 TL’ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız” dedi.