En ucuz Tesla, Türkiye'de satışa çıktı

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Tesla, Türkiye'deki ürün gamını artırmaya devam ediyor. Marka, en ucuz Tesla olan Model Y'yi Türkiye pazarında satmak için ön siparişe açtı.

Haziran ve Temmuz ayında teslimlerine başlanacak olan Model Y 1 milyon 791 bin 451 liradan satışa sunuldu.

Arkadan çekişli versiyonu satışa sunulan Model Y'nin 455 kilometre menzili, 0-100 km hızlanması 7.5 saniye olarak açıklanmıştı. Model Y 217 km hıza kadar ulaşabiliyor.

Standart olarak otopilot özelliğiyle gelen Model Y, 15 dakikalık hızlı şarjla 241 kilometre yol gidebiliyor. Araçla ilgili güncellemeler kablosuz ve uzaktan gerçekleştirilebiliyor. Özel koruma özelliğiyle Tesla gözetimsiz kaldığında çevresini sürekli takip ediyor. Bir tehdit durumunda aracın kameraları devreye giriyor.