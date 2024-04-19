×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

En ucuz Tesla, Türkiye'de satışa çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Model Y#Satış
En ucuz Tesla, Türkiyede satışa çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 08:04

Tesla'nın en ucuz otomobillerinden olan Model Y, ön siparişe başladı. Arkadan çekişli versiyonun fiyatı da açıklandı.

Haberin Devamı

Tesla, Türkiye'deki ürün gamını artırmaya devam ediyor. Marka, en ucuz Tesla olan Model Y'yi Türkiye pazarında satmak için ön siparişe açtı.

Haziran ve Temmuz ayında teslimlerine başlanacak olan Model Y 1 milyon 791 bin 451 liradan satışa sunuldu.

Arkadan çekişli versiyonu satışa sunulan Model Y'nin 455 kilometre menzili, 0-100 km hızlanması 7.5 saniye olarak açıklanmıştı. Model Y 217 km hıza kadar ulaşabiliyor.

Standart olarak otopilot özelliğiyle gelen Model Y, 15 dakikalık hızlı şarjla 241 kilometre yol gidebiliyor. Araçla ilgili güncellemeler kablosuz ve uzaktan gerçekleştirilebiliyor. Özel koruma özelliğiyle Tesla gözetimsiz kaldığında çevresini sürekli takip ediyor. Bir tehdit durumunda aracın kameraları devreye giriyor.

Gözden KaçmasınBankalar faiz yarışında 100 bin liraya 70 bin lira faiz getirisi... Faiz için pazarlık yapınBankalar faiz yarışında! 100 bin liraya 70 bin lira faiz getirisi... Faiz için pazarlık yapınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Model Y#Satış

BAKMADAN GEÇME!