En ‘değerli’ yatırım

Son yıllarda enerji üretimi ve teknolojileri dünyada gittikçe daha da stratejik bir rol oynamaya başladı. Bu gelişimde en büyük payı ise hızlı gelişim gösteren yenilenebilir enerji sektörü alıyor. Dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kapasitelerini arttırırken üretim konusunda da ayrı bir yarış içerisinde. İşte bu noktada Türkiye’de de yeni adımlar atılıyor. Özellikle güneş ve rüzgar alanındaki YEKA’lar (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ile temiz enerji kaynaklarının gelişimi destekleniyor.

4 ÜRETİM HATTI

Bu kapsamda yapılan yatırımlardan biri de Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim fabrikası. Fabrikanın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (kütük), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.

SAÇ TELİ İNCELİĞİNDE

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Burası Avrupa ve Ortadoğu’daki tek entegre güneş paneli fabrikası. Daha önce Almanya, Japonya ve Çin’in sahip olduğu bu teknolojiye artık biz de sahibiz. Bu süreçte CETC’nin uzmanlığından da faydalandık. Bu entegre üretim hattı ile ilk defa güneş paneli üretiminde montajdan öteye geçiyoruz. Özellikle ‘ingot’ bölümünün çok stratejik bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ham madde yüksek sıcaklıkta fırınlara girip bir cam silindiri halinde çıkıyor ve daha sonra neredeyse saç teli inceliğinde kesilerek plaka haline dönüştürülüyor” diye konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ OLDU

Dünyada güneş enerjisi üretiminde Çin’in pazar lideri olduğunu ve üretimin 3’te 2’sini gerçekleştirdiklerini belirten Ahmet Taşkın, “Bu teknolojiye sahip olmak Türkiye için çok stratejik bir hamle. Hem üretici ülkeler arasında önemli bir alternatif olarak öne çıkma şansı yakalanırken hem de ihracatta büyük bir güç kazanmış olacağız. Fabrika ile ileri derecede bir teknoloji transferi de gerçekleşti. Bu Türkiye’nin yenilenebilir enerji pazarında farklı bir konuma evrilmesine ve üretim gücünün artmasına neden olacak” dedi.

400 MİLYON DOLAR İÇERİDE KALACAK

Fabrika ve Karapınar’daki santral her yıl yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.

1400 KİŞİYE İSTİHDAM

Başkent OSB’de inşaatı tamamlanan 100 bin metrekare kapalı alana ve 400 milyon dolar yatırım değerine sahip fabrikada 1400 kişiye istihdam sağlanacak. Yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet verecek olan fabrikanın ilk üretimleri, Güneş YEKA-1 projesi kapsamında kurulacak toplam 1000 megavat kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nda kullanılacak.

ÖNCE KARAPINAR SONRA DÜNYA

Fabrikada üretilen ve yüzde 21.8 gibi yüksek bir verimliliğe sahip olan güneş panellerinin öncelikli olarak 1 milyar dolar yatırımla kurulacak Karapınar’daki güneş santralında kullanılacağını söyleyen Ahmet Taşkın, “Oradaki ilk montajları yapacağız. 3 yıl boyunca üretimimiz daha çok burası için olacak. Daha sonrasında ise ilk hedeflerimiz güneş enerjisinde hızlı bir gelişim gösteren Avrupa ve Kuzey Afrika gibi pazarlar. Ayrıca uluslararası faaliyetleri olan Alman bir enstitü ile bu süreci yönetiyoruz. Onlardan pazarın gelişimi konusunda danışmanlık alıyoruz” ifadelerini kullandı.

SIRADA ÇATILAR VAR

Dünyada güneş enerjisi pazarının hızlı bir gelişim süreci içerisinde olduğunu aktaran Ahmet Taşkın, “Şu anda üretim için konsantre olunan alanlar santrallar ama gittikçe çatı tipi sistemler de yayılıyor. Bu da yapılan yatırımların pazar çeşitliliği kazanması için önemli bir boyut. Biz de ilerleyen süreçlerde fabrikamızın kapasitesini arttırarak buradaki ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Depolama teknolojilerin gelişmesi ile bu süreç daha da hızlanacak” diye konuştu.