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Emniyetten ‘kelepçeli görüntü’ açıklaması

#Migros#İşçi#Gözaltı
Emniyetten ‘kelepçeli görüntü’ açıklaması

Migros’un sahibi iş insanı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde zamları az buldukları gerekçesiyle düzenledikleri eylem sırasında gözaltına alınan 68 işçi serbest kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür." denildi. Açıklamanın devamında, anılan görüntü ile ilgili inceleme ve araştırmanın ise yapıldığı kaydedildi.

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Esenyurt’ta Migros market zincirinin deposunda çalışırken yapılan zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi 257 işçi, market zincirinin sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylem düzenlemişti. Eylem sırasında 68 işçi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bazı işçiler ise kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan işçilerden Gülabi Aksu’nun, elleri kelepçeli şekilde gözyaşlarını sildiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür." denildi. Açıklamanın devamında, anılan görüntü ile ilgili inceleme ve araştırmanın ise yapıldığı kaydedildi.



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#Migros#İşçi#Gözaltı

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